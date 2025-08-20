Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo le fue a Patronato con Jorge Broggi como árbitro?

Dirigió al Rojinegro en una sola oportunidad. El domingo estará presente en la visita de Patronato a Colegiales por la 28° fecha de la Primera Nacional.

20 de agosto 2025 · 13:29hs
¿Cómo le fue a Patronato con Jorge Broggi como árbitro?

Patronato visitará el próximo domingo a Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro, en uno de los juegos correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A. Este juego contará con arbitraje de Jorge Broggi.

El colegiado nacido en Adrogué estará secundado por los jueces asistentes Nahuel Rasullo y Damián Olivetto. El rol de cuarto árbitro estará a cargo de Nicolás Kresta.

Un sólo antecedente con Patronato

Broggi dirigió en una oportunidad al Rojinegro. Fue el 29 de junio de 2024 en la derrota que sufrió el elenco de barrio Villa Sarmiento ante All Boys, en el estadio Islas Malvinas.

El árbitro tuvo mayor contacto con Colegiales, equipo al que dirigió en cuatro ocasiones, con un saldo de dos victorias (2 a 1 ante All Boys y 1 a 0 ante Flandria), un empate (0 a 0 ante Atlanta) y una derrota (0-1 ante Deportivo Maipú)

Programa 28° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Viernes

20: Quilmes - San Miguel

Árbitro: Nelson Sosa

Sábado

13 (TV): Arsenal F.C. - Güemes (S.E.)

Árbitro: Nicolás Ramírez

15: Alvarado (M.D.P.) - Tristán Suárez

Árbitro: Juan Cruz Robledo

15 (TV): Atlanta - Ferro

Árbitro: Ariel Penel

Domingo

13: Colegiales - Patronato

Árbitro: Jorge Broggi

15.30: Deportivo Madryn - Gimnasia y Tiro (S.)

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

15.30: Deportivo Maipú (Mza.) - Los Andes

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

16.30: Racing (Córdoba) - Almagro

Árbitro: Bryan Ferreyra

Lunes

21.05 (TV): All Boys - San Martín

Árbitro: Javier Delbarba

