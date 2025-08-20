Patronato visitará el próximo domingo a Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro, en uno de los juegos correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A. Este juego contará con arbitraje de Jorge Broggi.
¿Cómo le fue a Patronato con Jorge Broggi como árbitro?
Dirigió al Rojinegro en una sola oportunidad. El domingo estará presente en la visita de Patronato a Colegiales por la 28° fecha de la Primera Nacional.
El colegiado nacido en Adrogué estará secundado por los jueces asistentes Nahuel Rasullo y Damián Olivetto. El rol de cuarto árbitro estará a cargo de Nicolás Kresta.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?
Un sólo antecedente con Patronato
Broggi dirigió en una oportunidad al Rojinegro. Fue el 29 de junio de 2024 en la derrota que sufrió el elenco de barrio Villa Sarmiento ante All Boys, en el estadio Islas Malvinas.
El árbitro tuvo mayor contacto con Colegiales, equipo al que dirigió en cuatro ocasiones, con un saldo de dos victorias (2 a 1 ante All Boys y 1 a 0 ante Flandria), un empate (0 a 0 ante Atlanta) y una derrota (0-1 ante Deportivo Maipú)
Programa 28° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Viernes
20: Quilmes - San Miguel
Árbitro: Nelson Sosa
Sábado
13 (TV): Arsenal F.C. - Güemes (S.E.)
Árbitro: Nicolás Ramírez
15: Alvarado (M.D.P.) - Tristán Suárez
Árbitro: Juan Cruz Robledo
15 (TV): Atlanta - Ferro
Árbitro: Ariel Penel
Domingo
13: Colegiales - Patronato
Árbitro: Jorge Broggi
15.30: Deportivo Madryn - Gimnasia y Tiro (S.)
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
15.30: Deportivo Maipú (Mza.) - Los Andes
Árbitro: Maximiliano Mascheroni
16.30: Racing (Córdoba) - Almagro
Árbitro: Bryan Ferreyra
Lunes
21.05 (TV): All Boys - San Martín
Árbitro: Javier Delbarba