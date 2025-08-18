Valentín Pereyra tuvo una tarde soñada

Valentín Pereyra anotó su primer tanto en el profesionalismo en la victoria de Patronato ante Arsenal. Luego protagonizó un duelo con el árbitro Julio Barraza.

El gol se hizo esperar, pero una tarde llegó. En el día que disputó su encuentro número 73° encuentro en el profesionalismo Valentín Pereyra tuvo su bautismo en la red al anotar el tanto que decretó la victoria de Patronato sobre Arsenal de Sarandí por 1 a 0.

“Estoy muy contento por mi primer gol, después de tanto tiempo se dio. De todos modos lo importante es que sumamos de tres”, resaltó el mediocampista paranaense, en rueda de prensa.

Valentín se llenó la garganta de gol cuando el cronómetro marcó 14 minutos de juegos. El volante capitalizó un grosero error de Jerónimo Porteau para inflar la red. “La verdad que me sorprendió esa jugada porqué justo se dio adonde estaba posicionado. Por suerte me quedó la pelota y pude anotar”, agradeció.

Más allá del regalo del arquero del conjunto del Viaducto, el portador del dorsal Rojinegro número 10 sacó provecho por estar atento y concentrado con el juego. “Justo estaba ahí, pero creo que fue más mérito del arquero que se equivocó. Estoy contento porque el gol sirvió para ganar”, reiteró, poniéndo la causa colectiva por encima de los intereses personales.

Su faceta como goleador le brindará mayor tranquilidad en los próximos juegos. “Lo venía buscando a mi primer gol. Después de tantos partidos, se dio. De hecho hasta el técnico también me decía, que cuando iba a hacer un gol. Por suerte se me dio y estoy muy contento”, relató.

El duelo que Valentín Pereyra protagonizó con Julio Barraza

Pereyra tuvo una tarde especial, y no solo por haber experimentado las sensaciones de anotar su primer tanto en el profesionalismo. El volante protagonizó un duelo especial con el árbitro Julio Barraza, quien le llamó la atención en reiteradas oportunidades. “Se la agarró conmigo, pero no sé por qué”, indicó Valentín, quien en la próxima fecha tendrá jornada de descanso por haber llegado al límite de tarjetas amarillas.

“No se puede hacer nada contra el árbitro. Me quería echar, me buscaba para que le diga algo, pero no se puede hacer nada contra él”, opinó el goleador del éxito entrerriano ante Arsenal, quien fue reemplazado en el entretiempo por Marcos Enrique.

“fue un cambio táctico, pero también salí porque estaba amonestado y tenía miedo a que me echen”, relató Valentín Pereyra, el volante surgido de la cantera Rojinegra que celebró como un niño en el día de las infancias.