Gabriel Gómez acepta el humor del hincha de Patronato

El representante entrerriano no sufrió otro traspié, pero tampoco logró retomar el tren de la victoria. Apenas igualó 0 a 0 ante el Albo salteño en su segunda presentación como local en el año. Las tres jornadas sin alegrías más las anteriores campañas alimentaron la ansiedad y la frustración de los fanáticos del Santo.

El testimonio de Gabriel Gómez

“En el primer tiempo hicimos un buen partido, me gustó el equipo. En el segundo partido nos fuimos diluyendo, Y la imagen que dimos en los últimos ocho minutos no es lo que uno quiere. Por eso hay que entender a la gente”, relató el entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, Gabriel Gómez, en rueda de prensa. .

Al momento de explicar cual es el motivo que lleva a sus dirigidos a disminuir el juego, detalló: “La intención de querer ganar nos fue poniendo un poco ansioso. Después también hice un cambio muy ofensivo, donde saqué a Barinaga, ubiqué a Pereyra como enganche y un extremo como Villarreal. Esta variante no nos dio resultado la parte defensiva. Pero eso fue casi al final”, recordó.

Luego añadió: “En el segundo tiempo tuvimos algunas intenciones. En ese sentido nadie le puede decir nada al equipo porque tuvo actitud. Intentó jugar, por ahí nos costó crear situación en el segundo tiempo. Pero si tengo que rescatar algo positivo es que terminamos con el arco en cero. Y sumamos. No era lo que buscamos porqué queríamos sumar de a tres. Pero todos sabemos que es un campeonato duro”.

El déficit de Patronato

En otro orden, el DT indicó que, para contrarrestar la ansiedad, es necesario reencontrarse con el gol. “Falta tener efectividad en las situaciones cuando las creamos. Vi a Ferro el sábado que en dos ataques anotó dos goles. Eso te cambia el partido. Nos pasó en Tristán Suárez que tuvimos cuatro situaciones claras y no las metimos, más allá de no haber hecho un buen partido. La efectividad te da tranquilidad. En la medida que no la metes, te vas diluyendo en el juego” sintetizó.

Patronato Gimnasia y Tiro Alan Bonansea.jpg El delantero de Patronato Alan Bonansea no tuvo oportunidades para reencontrarse con el gol. Prensa Patronato

La falta de efectividad fue la que llevó al Rojinegro a ceder ocho de las nueve unidades que disputó. “Con los Andes ganamos porque fuimos un efectivo. El mejor partido fue con San Martín de Tucumán y nos tocó perderlo. Con Gimnasia y Tiro no se jugó mal. Pero uno se queda con la imagen de los últimos ocho minutos, entonces te vas enojado. Hay una construcción de un equipo. Van cinco fechas, no es fácil, y el equipo se está construyendo. Ojalá que lleguen los resultados porqué yo vine a ganar, eso lo tengo claro. A veces vas superas al rival, pero si no aprovechás esa superación después tenés problemas. Por eso la efectividad es importantísima. Cuando el equipo genera, debe conquistar goles”, señaló.

Por otro lado, el bonaerense indicó que a Patronato le faltó dominar las emociones en los juegos que ha disputado en el inicio del certamen. “Hemos caídos en pozos depresivos que nos lleva a dar una imagen en determinados pasajes que no es la imagen de todo el partido. Nos quedamos con la imagen de los últimos 8 minutos, sin embargo en el primer tiempo Patronato jugó bien, a mi me gustó. En el segundo fuimos de mayor a menor. No fue malo, pero te quedás con la imagen de los últimos ocho minutos. Por eso hay que entender a la gente”.