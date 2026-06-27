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Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. George Russell se quedó con una pole bajo investigación

27 de junio 2026 · 12:38hs
Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. George Russell se quedó con una pole bajo investigación

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. George Russell se quedó con una pole bajo investigación

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino partirá de la octava fila el domingo en la octava fecha del campeonato, en el circuito de Spielberg.

El piloto argentino superó cómodamente la Q1, pero en el segundo segmento cometió un error en la primera curva y lo pagó caro. Cuando estaba en la pelea para ilusionarse con la Q3, no pudo mejorar su tiempo y quedó cinco puestos por detrás de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.

El argentino buscará mejorar en la jornada de sábado cuando llegue la clasificación.

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“El auto anda bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, así que estamos un poco más competitivos; podría haber sido una mejor qualy. Me equivoqué en la uno, creo que frené un poco fuerte y bloqueé atrás”, explicó.

Las Ferrari se estaban quedando este sábado con los dos primeros lugares de la grilla de partida, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que fueron a fondo en los segundos finales. Luego, porque Max Verstappen se despistó y se golpeó en la curva 9, lo que derivó en una bandera amarilla. Y mientras en la escudería italiana celebraban, George Russell marcó el mejor tiempo con su Mercedes y se quedó con una pole bajo investigación, porque habrá que determinar que haya desacelerado en el sector que el Red Bull estaba fuera de la pista.

El propio Russell sostiene que le informaron que su vuelta es válida y que se queda con la pole delante de las Ferrari. “Levanté en ese sector en el que había bandera amarilla, pero como venía siendo dos décimas más rápido me alcanzó para terminar el giro más rápido”, explicó.

Franco Colapinto Fórmula 1 Austria
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