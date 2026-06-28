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Franco Colapinto terminó 15° en un discreto GP de Austria de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas en la largada y quedó relegado al fondo de la grilla. George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

28 de junio 2026 · 14:08hs
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas en la largada y quedó relegado al fondo de la grilla. George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas en la largada y quedó relegado al fondo de la grilla. George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° en un discreto GP de Austria. El argentino tuvo problemas con su Alpine en la largada y quedó relegado al fondo de la grilla. Gasly culminó 13°. El británico Gerorge Russel, con Mercedes, logró una victoria clave para recortar distancias en la pelea por el título

El rendimiento del monoplaza francés estuvo lejos en comparación a las últimas carreras y el argentino quedó lejos de los puntos, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 13°. Desde entonces, remontó desde el fondo con un gran ritmo, el cual incluso fue superior al de su compañero. Sin embargo, el rendimiento de la escudería francesa discrepó de las últimas actuaciones: ambos pilotos tuvieron problemas para recortar distancias de sus respectivos rivales.

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El argentino buscará mejorar en la jornada de sábado cuando llegue la clasificación.

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Colapinto buscó una estrategia disruptiva al estirar al máximo sus detenciones gracias a su gran gestión de los neumáticos. Racing Bulls mostró un desempeño superior para sumar puntos por debajo de las cuatro potencias y Audi completó una actuación en la que también quedó arriba de los Alpine.

No sé que pasó en la largada. Me quedé sin potencia, nos quedamos sin boost. Fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica. Siempre es nuestro fuerte la largada. Igualmente fue un día muy malo”, analizó el argentino en el final de la carrera.

George Russell lideró prácticamente toda la carrera al mantener la cima en la largada y ceder el primer puesto únicamente durante sus detenciones. El británico no pasó grandes sobresaltos en la punta y concretó un triunfo importante en la pelea por el título: le recortó diez puntos al líder del campeonato de la F1 Kimi Antonelli, que finalizó tercero. Max Verstappen completó una sólida actuación tras resistir los ataques del joven italiano de Mercedes y se subió al segundo escalón del podio. Ferrari no tuvo una buena jornada y, pese a largar en las primeras filas, Lewis Hamilton culminó quinto y Charles Leclerc, octavo.

El próximo fin de semana se disputará del 3 al 5 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone. La primera sesión será el viernes a las 8:30 (hora argentina), el sábado desde las 12:00 se definirá la clasificación y la carrera principal en Inglaterra comenzará a las 11:00 del domingo.

Franco Colapinto Austria Fórmula 1
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