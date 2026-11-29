Utilizando el compuesto más resistente de los neumáticos al argentino Franco Colapinto no le alcanzó para llegar en zona de puntos.

La penúltima ronda del campeonato de Fórmula 1 2026, el Gran Premio de Qatar no fue el ideal para Franco Colapinto y Alpine F1 Team al obtener un discreto resultado en la pista de Losail, debido a las dificultades del A526 que continuó evidenciando una prestación con sobreviraje y solo alcanzó a terminar en el 13.°, por delante de su compañero Pierre Gasly y con una vuelta menos que el ganador Kimi Antonelli (Mercedes).

Amén de ello, el piloto argentino cumplió satisfactoriamente con la estrategia del equipo que consideró utilizar el compuesto duro para esta competencia, ante las advertencia de degradación de los neumáticos apostando tener resistencia y ritmo de vuelta durante la primera parte en donde volvió a destacarse en la largada superando a Gasly y al Audi de Gabriel Bortoleto, quienes ante el roce que tuvieron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, con aquél cruzando la pista sin control, pudieron volver a superar a Colapinto quien debió aminorar la velocidad para evitar involucrarse en el incidente.

Ante un Auto de Seguridad Virtual (VSC) primero y luego por la estrategia prevista por sus escuadras, el grupo de vanguardia optó por hacer las paradas a cambiar caucho y colocar duros por medios (como eligió la mayoría a excepción del pilarense y Sergio Pérez) y esto le permitió a Colapinto escalar provisionalmente hasta el sexto lugar, intentando mantenerse en ese grupo pero le fue difícil al ser relegado por las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc junto al Red Bull de Isack Hadjar.

Tras ello, y al cumplirse los 27 giros que recomendó Pirelli para preservar los neumáticos, paró en boxes para hacer el primer cambio pero surgió un inconveniente con la rueda delantera izquierda que lo demoró para retornar a la pista y reiniciar el ritmo desde el 14.° puesto, detrás de Gasly a quien volvió a rebasar cuando el auto se deslizó en la última curva y se le complicó la trayectoria.

Por otras veinte vueltas se mantuvo con este juego, en donde además debió corregir en varias ocasiones la inestabilidad del Alpine y avisando a su ingeniero Stuart Barlow que el sobreviraje se incrementaba con el paso de los giros en donde merced a otras detenciones pudo volver a estar en Top10 hasta que volvió a hacer una segunda detención para calzar el tercer set de neumáticos y arribar a la bandera de cuadros en el 13.° lugar.

ANTONELLI VENCE A SU COMPAÑERO RUSSELL Y ALTERA LA INTERNA EN MERCEDES

El duelo visto en la pista se extendió durante gran parte de la carrera qatarí con los mensajes que por la radio tanto George Russell como Kimi Antonelli enviaban a boxes de Mercedes para establecer las prioridades de cada uno con las posiciones, las cuales se definieron sobre el tramo final y en donde el joven italiano logró prevalecer por décima vez en Fórmula 1 y encabezando el «1-2» para el equipo de Brackley.

Sin dudas, la última parada de Russell cuando se cumplieron 34 vuelta fue crucial para definir la carrera debido a que había una pieza extraña (restos que quedaron en la primera curva) debajo del coche que fue revisado por uno de los mecánicos y no pudo retirarlo, con ello perdió 10s3 y le permitió a Antonelli transitar con un margen holgado para completar su carrera y festejar otra vez.

Detrás las «Flecha de Plata» arribó Oscar Piastri quien con el McLaren siguió evolucionando en esta pista de Losail y se recuperó sobre los giros finales, subiendo al podio y precediendo al Red Bull de Max Verstappen, a su compañero Lando Norris y las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc; luego se ubicaron Isack Hadjar (tuvo un inconveniente con un alerón en el Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Bortoleto (Audi).

Con estos resultados el subcampeonato quedó definido en manos de Verstappen (316 puntos) relegando a Russell al tercer puesto de la tabla por 34 unidades.