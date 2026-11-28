El paranaense Exequiel Bastidas quedó 13º en la clasificación definitiva de la Clase 2 del Turismo Nacional en Viedma. Tomás Vitar se quedó con la pole.

La definición del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional comenzó a inclinarse a favor de Tomás Vitar, aunque todavía queda mucho por recorrer en el Premio Coronación que se disputa este fin de semana en el autódromo de Viedma. El mendocino consiguió una pole position clave este sábado y amplió su ventaja en el certamen sobre Exequiel Bastidas, el piloto paranaense que sigue con chances de pelear por el título.

Bastidas, al volante del Toyota Yaris, no pudo sostener el buen rendimiento que había mostrado en la primera tanda clasificatoria, cuando se ubicó sexto a 0s326 del registro de Horacio Evolo. En la clasificación definitiva, el entrerriano terminó 13º, un resultado que lo dejó con un panorama más exigente de cara a las series y la final.

La sesión tuvo como gran protagonista a Vitar, quien después de haber quedado segundo en la primera clasificación salió a buscar el mejor tiempo y lo consiguió. El piloto del GR Competición marcó 1m38s174 en el trazado de 4.118 metros y bajó en 0s449 el registro que había establecido Evolo, para quedarse con la pole position del Premio Coronación.

El mendocino consiguió su segunda pole position de la temporada y dio un paso importante en la lucha por la corona.

Vitar tomó distancia en la pelea por el título

El resultado de la clasificación tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones. Vitar, que llegaba a Viedma con apenas un punto de ventaja sobre Bastidas, logró estirar la diferencia a 5,5 unidades, en una definición que tendrá su capítulo decisivo este domingo.

El piloto mendocino, de 22 años, consiguió su segunda pole position de la temporada en la Clase 2. La anterior había sido en San Martín, en su provincia, y ahora volvió a demostrar su capacidad en una instancia determinante del calendario.

Para Bastidas, en tanto, el 13º lugar representa un desafío en su búsqueda por el campeonato. El paranaense deberá recuperar terreno en las series y, especialmente, en la final, donde tendrá que buscar un resultado que le permita descontar la diferencia con el líder y mantener viva la ilusión de consagrarse campeón.

Un domingo decisivo para Bastidas

La actividad de la Clase 2 continuará este domingo con las series, que en esta oportunidad serán dos debido a que la categoría cuenta con menos de 31 autos en competencia.

La primera batería se disputará a las 10.05 y tendrá a Tomás Vitar, con el Nissan March, y Valentino Quattrocchi, con el Toyota Yaris, en la primera fila. El líder del campeonato tendrá la oportunidad de seguir sumando desde el inicio de la jornada.

La segunda serie comenzará a las 10.30, con Juan Ignacio Canela, al mando de un Toyota Yaris, y Martín Leston, con un Peugeot 208, ocupando los lugares de privilegio en la largada.

Bastidas deberá trabajar desde una posición más retrasada y aprovechar cada oportunidad para avanzar. En una definición que se disputa por apenas 5,5 puntos, cada puesto, cada maniobra y cada resultado pueden resultar determinantes.

El piloto de Paraná todavía tiene la posibilidad de dar pelea por la corona, pero deberá protagonizar una gran jornada este domingo en Viedma para revertir el escenario que dejó la clasificación.