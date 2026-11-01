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Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Al italiano le alcanzó ser tercero para ser el más joven en la historia en coronarse. Franco Colapinto terminó octavo y sumó puntos para Alpine.

1 de noviembre 2026 · 19:45hs
Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Kimi Antonelli escribió una página histórica en la Fórmula 1. Con apenas 20 años, el piloto italiano de Mercedes se consagró campeón del mundo y se convirtió en el más joven en conseguirlo. La celebración llegó en el Gran Premio de México, donde terminó tercero en una carrera que tuvo como ganador a Max Verstappen y que también dejó una gran noticia para el automovilismo argentino: Franco Colapinto finalizó octavo y volvió a sumar puntos.

El argentino, representante de Alpine, tuvo una destacada actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Largó desde la undécima posición y protagonizó una gran salida: en apenas una vuelta ganó cuatro lugares y se ubicó séptimo. Sin embargo, con el avance de la competencia perdió algunas posiciones y debió trabajar para recuperar terreno.

Colapinto mantuvo un buen ritmo y consiguió su mejor registro en la vuelta 29, con un tiempo de 1m22s432. Después de su detención en boxes, en el giro 35, recibió neumáticos blandos y comenzó a avanzar nuevamente. Superó a su compañero Pierre Gasly en la vuelta 39 y aprovechó las paradas de otros competidores para meterse entre los diez primeros.

Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

La carrera tuvo varios momentos de tensión. En la vuelta 44 ingresó el auto de seguridad luego de que Valtteri Bottas perdiera el control de su Cadillac y terminara contra las defensas. Un giro después, los comisarios dispusieron la bandera roja para reparar las protecciones y permitir el traslado del piloto finlandés al centro médico.

La competencia se reanudó con una nueva largada. Colapinto volvió a defender su posición frente a Oscar Piastri y siguió en la pelea por los puestos de adelante. Más tarde, en la vuelta 59, un toque del australiano de McLaren provocó el abandono de Arvid Lindblad, cuyo Racing Bulls sufrió daños en la suspensión trasera. La neutralización volvió a modificar el desarrollo de la prueba y el argentino se mantuvo en el octavo lugar hasta la bandera a cuadros.

Al cierre de la carrera, Piastri quedó bajo investigación por el incidente con Lindblad. Una eventual sanción podría permitirle a Colapinto avanzar una posición, aunque el argentino terminó inicialmente octavo.

En la punta, Verstappen sostuvo el liderazgo y se quedó con la victoria, escoltado por Lewis Hamilton. Antonelli completó el podio en el tercer puesto, resultado que le alcanzó para asegurar el título mundial y convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Para Colapinto, el octavo puesto representa un resultado importante: volvió a ubicarse entre los diez mejores y sumó unidades en una carrera exigente, con varias neutralizaciones, una bandera roja y dos largadas. Una alegría argentina en una jornada que quedará marcada por la consagración histórica de Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli Fórmula 1 Franco Colapinto México
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