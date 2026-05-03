KePersonajes dio un recital espontáneo y gratuito en Concepción del Uruguay

Se estima que unas 8.000 personas llenaron la plaza Ramírez en Concepción del Uruguay. Emanuel Noir presentó temas de trabajo internacional

Se estima que unas 8.000 personas llenaron la plaza Ramírez en Concepción del Uruguay. Emanuel Noir presentó temas de trabajo internacional de Ke Personajes

La banda KePersonajes dio un recital espontáneo en la plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay . Desde el sábado circuló la versión de que la banda de Emanuel Noir tocaría en ese espacio público de Concepción del Uruguay, como parte de la grabación de un videoclip, versión que luego se desmintió.

Sin confirmación oficial, la versión comenzó a tomar cuerpo cuando el tránsito se vio totalmente interrumpido debido a un operativo especial desde la medianoche del sábado. Se comenzó a despejar la zona de vehículos para facilitar el trabajo del equipo de producción y el armado del escenario en la pirámide central.

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Emanuel Noir KePersonajes Concepción del Uruguay

Tras muchas horas de expectativa Ke Personajes brindó un show en vivo de una hora, en la tarde de este domingo, desatando la euforia de sus seguidores locales y los que llegaron desde otros puntos de la provincia. Se estima que unas 8.000 personas llenaron la plaza y calles aledañas.

Emanuel Noir y sus músicos desplegaron temas de su repertorio y adelantos del nuevo material que integrará su primer trabajo internacional y que el músico quiso compartir “con su pueblo”.