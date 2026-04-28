Finalmente Franco Colapinto tuvo su encuentro con Lionel Messi

Franco Colapinto estuvo en el entrenamiento del Inter Miami y tuvo su encuentro con Lionel Messi, donde también estuvo Rodrigo De Paul.

Después de tanto tiempo de espera se dio un encuentro muy especial entre Franco Colapinto y Lionel Messi en la antesala del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Este lunes, el piloto pilarense se hizo presente en el complejo de entrenamiento de Inter Miami y compartió un momento distendido con el "10" y con Rodrigo De Paul, quienes lo recibieron con la calidez que caracteriza al grupo de la Selección Argentina.

El encuentro entre Franco Colapinto y Lionel Messi quedó inmortalizado a través de una foto que publicó la cuenta de Instagram de YPF, donde se ve también a Rodrigo De Paul: "La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores @leomessi @rodridepaul @francolapinto".

Cabe recordar, que Colapinto ni bien terminó la exhibición del domingo por las calles de Buenos Aires, tomó un vuelo hacia Miami donde este fin de semana disputará un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 con Alpine luego del parate que hubo por el conflicto en Medio Oriente.

Sueño cumplido para Franco Colapinto

El camino de Colapinto hacia este encuentro tuvo una escala previa inolvidable en Argentina. El domingo pasado, miles de personas colmaron la Avenida del Libertador para ver al piloto a bordo de un monoplaza histórico en el "Road Show de Buenos Aires". Tras el histórico evento, el joven de 22 años voló directamente a Miami para concentrarse en la actividad de la Fórmula 1, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de recargar energías con el mejor del mundo.

Este cruce de estrellas no solo es un regalo para los fanáticos argentinos, sino también una muestra del peso que tiene el talento nacional en las principales ligas y categorías del mundo. Con la bendición de los campeones del mundo, Colapinto encara una de las semanas más importantes de su carrera con la motivación por las nubes.