Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Finalmente Franco Colapinto tuvo su encuentro con Lionel Messi

Franco Colapinto estuvo en el entrenamiento del Inter Miami y tuvo su encuentro con Lionel Messi, donde también estuvo Rodrigo De Paul.

28 de abril 2026 · 19:20hs
Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron un momento este lunes en Miami.

Después de tanto tiempo de espera se dio un encuentro muy especial entre Franco Colapinto y Lionel Messi en la antesala del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Este lunes, el piloto pilarense se hizo presente en el complejo de entrenamiento de Inter Miami y compartió un momento distendido con el "10" y con Rodrigo De Paul, quienes lo recibieron con la calidez que caracteriza al grupo de la Selección Argentina.

Franco colapinto Messi
Franco Colapinto se dio el gusto de conocer a Messi y De Paul.

Franco Colapinto se dio el gusto de conocer a Messi y De Paul.

Durante dos sesiones, Colapinto salió a las calles porteñas con el Lotus 2012.

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

El Lotus E20 del año 2012 será la vedette del domingo por las calles de Buenos Aires.

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

El encuentro entre Franco Colapinto y Lionel Messi quedó inmortalizado a través de una foto que publicó la cuenta de Instagram de YPF, donde se ve también a Rodrigo De Paul: "La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores @leomessi @rodridepaul @francolapinto".

Cabe recordar, que Colapinto ni bien terminó la exhibición del domingo por las calles de Buenos Aires, tomó un vuelo hacia Miami donde este fin de semana disputará un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 con Alpine luego del parate que hubo por el conflicto en Medio Oriente.

Sueño cumplido para Franco Colapinto

El camino de Colapinto hacia este encuentro tuvo una escala previa inolvidable en Argentina. El domingo pasado, miles de personas colmaron la Avenida del Libertador para ver al piloto a bordo de un monoplaza histórico en el "Road Show de Buenos Aires". Tras el histórico evento, el joven de 22 años voló directamente a Miami para concentrarse en la actividad de la Fórmula 1, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de recargar energías con el mejor del mundo.

Este cruce de estrellas no solo es un regalo para los fanáticos argentinos, sino también una muestra del peso que tiene el talento nacional en las principales ligas y categorías del mundo. Con la bendición de los campeones del mundo, Colapinto encara una de las semanas más importantes de su carrera con la motivación por las nubes.

Franco Colapinto Lionel Messi Miami
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Gran expectativas por la exhibición que realizará el piloto argentino este próximo domingo. 

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

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