Franco Colapinto finalizó 10° en la carrera sprint en el Gran Premio de Miami

En la competencia de 19 vueltas, Franco Colapinto perdió un puesto en la largada y luego otro con Hadjar. Lando Norris fue el ganador.

En el cuarto fin de semana de competencia, Franco Colapinto terminó 10° en la carrera sprint en el Gran Premio de Miami. Tras perder un lugar en la largada y otro ante Isack Hadjar en la vuelta 17, el argentino no pudo sumar en esta prueba de la Fórmula 1.

Lando Norris se quedó con la carrera y McLaren, que también tuvo a Oscar Piastri como escolta, parece haber encontrado las mejoras necesarias para pelear por victorias.

En una carrera sprint en la que no hubo mucha acción, Norris largó en la primera posición y logró mantenerla con un gran ritmo de carrera en un fin de semana en el que llegaron las primeras grandes mejoras de la temporada. Piastri, quien aprovechó la largada para adelantar a Leclerc, finalizó segundo por delante del monegasco.

Inicio accidentado para Franco Colapinto

Por su parte, el argentino tuvo una gran clasificación el viernes, pero en la largada perdió un lugar por un toque con Max Verstappen que lo perjudicó y lo obligó a soltar el acelerador llegando a la primera curva. Sobre el incidente, el de Alpine comentó: "Me condicionó porque me hizo perder dos puestos". Después, Isack Hadjar lo persiguió durante varias vueltas y en la 17 finalmente logró adelantarlo aprovechando la diferencia de baterías.

Con un ritmo de carrera parecido al de Pierre Gasly (terminó octavo), el pilarense aguantó durante gran parte de la carrera los intentos del francés de Red Bull, y si bien no consiguió puntos, el A526 parece haber encontrado buenas condiciones para ser el equipo que ocupe las posiciones 9 y 10. Ahora, el desafio estará en tener un buen desempeño en la clasificación, que empezará a las 17 horas.