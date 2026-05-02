Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto finalizó 10° en la carrera sprint en el Gran Premio de Miami

En la competencia de 19 vueltas, Franco Colapinto perdió un puesto en la largada y luego otro con Hadjar. Lando Norris fue el ganador.

2 de mayo 2026 · 16:34hs
Franco Colapinto

Franco Colapinto, 10° en la carrera sprint del GP de Miami.

En el cuarto fin de semana de competencia, Franco Colapinto terminó 10° en la carrera sprint en el Gran Premio de Miami. Tras perder un lugar en la largada y otro ante Isack Hadjar en la vuelta 17, el argentino no pudo sumar en esta prueba de la Fórmula 1.

Lando Norris se quedó con la carrera y McLaren, que también tuvo a Oscar Piastri como escolta, parece haber encontrado las mejoras necesarias para pelear por victorias.

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar.

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

El argentino redondeó una gran clasificación para la carrera Sprint en Miami.

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

En una carrera sprint en la que no hubo mucha acción, Norris largó en la primera posición y logró mantenerla con un gran ritmo de carrera en un fin de semana en el que llegaron las primeras grandes mejoras de la temporada. Piastri, quien aprovechó la largada para adelantar a Leclerc, finalizó segundo por delante del monegasco.

Inicio accidentado para Franco Colapinto

Por su parte, el argentino tuvo una gran clasificación el viernes, pero en la largada perdió un lugar por un toque con Max Verstappen que lo perjudicó y lo obligó a soltar el acelerador llegando a la primera curva. Sobre el incidente, el de Alpine comentó: "Me condicionó porque me hizo perder dos puestos". Después, Isack Hadjar lo persiguió durante varias vueltas y en la 17 finalmente logró adelantarlo aprovechando la diferencia de baterías.

Con un ritmo de carrera parecido al de Pierre Gasly (terminó octavo), el pilarense aguantó durante gran parte de la carrera los intentos del francés de Red Bull, y si bien no consiguió puntos, el A526 parece haber encontrado buenas condiciones para ser el equipo que ocupe las posiciones 9 y 10. Ahora, el desafio estará en tener un buen desempeño en la clasificación, que empezará a las 17 horas.

Franco Colapinto Miami Fórmula 1 Gran Premio
Noticias relacionadas
Franco Colapinto, durante la práctica libre del GP de Miami.

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron un momento este lunes en Miami.

Finalmente Franco Colapinto tuvo su encuentro con Lionel Messi

Durante dos sesiones, Colapinto salió a las calles porteñas con el Lotus 2012.

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

El Lotus E20 del año 2012 será la vedette del domingo por las calles de Buenos Aires.

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Ver comentarios

Lo último

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

Ultimo Momento
Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

PAMI: una auditoría reveló una millonaria red de fraude oftalmológico

PAMI: una auditoría reveló una millonaria red de fraude oftalmológico

Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación

Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación

Policiales
Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Ovación
Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

El femenino de Capibá RC se prepara para volver

El femenino de Capibá RC se prepara para volver

Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación

Banfield le ganó a Barracas Central y le puso en peligro su clasificación

La provincia
Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Paraná: el boleto de colectivo aumenta a $1.720

Paraná: el boleto de colectivo aumenta a $1.720

Entre Ríos: de 3,7% a 5,8%, la evolución del desempleo en los últimos cinco años

Entre Ríos: de 3,7% a 5,8%, la evolución del desempleo en los últimos cinco años

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Dejanos tu comentario