Franco Colapinto con una dura sanción tras el choque en Bakú

Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán tras impactar a Pierre Gasly y Lando Norris. Recibió una dura sanción para la próxima carrera.

El piloto argentino fue el responsable de la carambola en el reinicio de la carrera en Bakú.

Franco Colapinto se expone a una gran sanción dentro de la Fórmula 1, tras el accidente que generó ayer en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Alpine llegó bloqueado en el reinicio de la carrera a la curva uno y generó un desparramo, que incluyó a su compañero de equipo Pierre Gasly y al británico Lando Norris con el McLaren.

Los tres abandonaron la carrera y Colapinto asumió completamente la responsabilidad por lo que fue su equivocación. "Sí, simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé completamente fuera de control. Así que, sí, no hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre, por supuesto, a toda la fábrica", dijo Colapinto.

"Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción. Así que, sí, no hay mucho más que decir", reflexionó.

"También le pido disculpas a Lando. También a él, no solamente a Pierre. Pero sí, nuevamente, les pido disculpas a todos; por supuesto, es un gran error. Simplemente bloqueé y después quedé muy fuera de control. No podía hacer mucho. Bloqueé en el momento de máxima frenada, así que apenas toqué el freno, bloqueé y perdí muchísimo", agregó.

La sanción que recibió Franco Colapinto

Colapinto recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla de la próxima carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahréin que se disputará en Malasia, como consecuencia del accidente. "Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron", señalaron los comisarios.

Por su parte, Flavio Briatore de Alpine manifestó que se sintió decepcionado por situación y que evaluará medidas dentro del equipo. "Sé que Franco asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido, como debía hacerlo. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el Safety Car. Fue una maniobra muy desacertada para un piloto con su experiencia", contó.

El italiano agregó que planea analizar cuidadosamente lo ocurrido y no descartó que pueda tomar medidas. "Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de ello y evitar que una situación así vuelva a ocurrir en el futuro", concluyó.

Franco Colapinto has been given a five-place grid penalty for the next race following the Turn 1 incident at the Safety Car restart#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/6C8mDGWmkw — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Los tres pilotos quedaron fuera de la competencia y Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos importantes para el campeonato de constructores, en el que mantiene una apretada batalla con Racing Bulls por el quinto puesto.

Aplastante triunfo de George Russell en Azerbaiyán

Carrera perfecta cumplió George Russell al imponerse con una sólida conducción del Mercedes F1 W17 y así conseguir su primer Grand Chelem en Fórmula 1 tras largar desde la pole position, marcar el récord de vuelta y liderar durante los 51 giros en las calles de Bakú, demostrando su implacable labor conservando la vanguardia en los dos relanzamientos.

El piloto británico concretó su tercer triunfo en la temporada (antes lo hizo en Australia y Austria) y llegando a ocho victorias en F1, igualando en esa cantidad a su compañero Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato y realizó otra gran labor al terminar quinto tras escalar desde el 16° puesto de largada. Ambos ahora están separados por 66 puntos en la tabla.

La prestación de la Flecha de Plata le permitió al británico limitar los intentos que realizó durante las últimas vueltas al Red Bull de Max Verstappen, quien había largado octavo y pudo progresar hasta acechar al ganador, pero quedó condicionado por las banderas amarillas que señalizaron el despiste de Valtteri Bottas (Cadillac). Tercero finalizó el francés Isack Hadjar quien retornó tras sus ausencias en Monza y Madrid y subió al último escalón del podio tras una sobria carrera con el Red Bull. Detrás se ubicó la Ferrari de Charles Leclerc que terminó apenas cuatro décimas por delante de Antonelli, luego arribaron Lewis Hamilton (Ferrari), el Racing Bulls de Arvid Lindblad (Racing Bulls) que aventajó ajustadamente a los Haas Esteban Ocón y Oliver Bearman y de Carlos Sainz (Williams) que cerró la tabla puntuable.

Con 302 unidades, Antonelli mantiene la brecha de 66 puntos en el certamen con su compañero Russell; luego se ubican Hamilton (a 103), Norris (a 116), Leclerc (a 123) y Verstappen (139), los que mantiene posibilidades hasta el momento en la disputa por el cetro.

La próxima semana se realizará el Gran Premio de Bahrein que ante los sucesos en Medio Oriente en esta edición disputará su carrera en el circuito de Sepang, en Malasia, trazado que no es visitado por una fecha de F1 desde 2017.