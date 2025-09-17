Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Así está el mapa de pilotos para el año que viene, con la ilusión del argentino más viva que nunca. La encrucijada de Red Bull, el caso Mercedes y más.

17 de septiembre 2025 · 16:37hs
Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

De las 22 butacas disponibles en la Fórmula 1 para la temporada 2026, hay todavía seis que no tienen piloto confirmado. Entre los que esperan está Franco Colapinto en Alpine, que en los últimos tiempos mandó vía Flavio Briatore, el '1' de la escudería, señales positivas para una renovación.

Hay siete de los once equipos que ya tienen las duplas definidas:

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Revelan mejoras para el Alpine de Colapinto: "Rápido y barato"

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

  • Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren.
  • Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari.
  • Fernando Alonso y Lance Stroll en Aston Martin.
  • Oliver Bearman y Esteban Ocon en Haas.
  • Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. en Williams.
  • Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto en Audi(ex-Sauber).
  • Valtteri Bottas y Sergio Pérez, en Cadillac.

Y restan por definirse seis puestos en cuatro equipos:

El compañero de Max Verstappen en Red Bull, con final abierto. Se presume que no seguirá Yuki Tsunoda, entre sus pobres resultados en comparación al neerlandés y la salida de Honda. El nuevo jefe del equipo, Laurent Mekies, junto al Dr. Helmut Marko -el asesor deportivo principal, deben elegir entre:

  • Promover a Isack Hadjar, de buena temporada como novato en Racing Bulls, con el riesgo de 'quemarlo' al lado de Verstappen.
  • Darle una nueva oportunidad a Liam Lawson después de su decepcionante inicio este año en la escudería principal, algo que nunca pasó en la historia de Red Bull.
  • Apostar intempestivamente por Arvid Lindblad, un inglés de 18 años llamado a ser 'el nuevo Verstappen', aunque de irregular presente en la Fórmula 2.

LEER MÁS: Revelan mejoras para el Alpine de Colapinto

Esta decisión de Red Bull impactará directamente en lo que pase con las dos butacas de Racing Bulls, que podría correr en 2026 con una de estas tres configuraciones: Hadjar-Lawson, Lawson-Lindblad o Hadjar-Lindblad.

La confirmación de los dos pilotos de Mercedes, que salvo un cambio rotundo volverá a apostar por George Russell y Kimi Antonelli. El británico tiene un año más de contrato y, aunque tambaleó antes de que fallen las negociaciones entre el jefe Toto Wolff y Verstappen, seguirá junto al joven italiano, que fue de mayor a menor.

Franco Colapinto espera a Alpine

Franco Colapinto 1
Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Y finalmente, el caso Alpine: mientras Pierre Gasly ya renovó hasta 2028, en los últimos días hubo señales alentadoras de Briatore acerca de la "estabilidad" que le daría al equipo una continuidad de Colapinto, que sigue muy cerca o hasta por delante de su compañero de equipo GP tras GP.

El estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan siguen contratados y con pruebas por delante, pero el argentino sigue demostrando estar a la altura con el peor auto del campeonato y tiene el apoyo económico necesario, detalle no menor. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Solo el intempestivo Flavio, que pidió "algunas carreras más", lo sabe.

Franco Colapinto Red Bull Flavio Briatore Fórmula 1
Noticias relacionadas
Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022.

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Ver comentarios

Lo último

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Ultimo Momento
El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

La provincia
Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Dejanos tu comentario