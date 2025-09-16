Revelan mejoras para el Alpine de Colapinto: "Rápido y barato"

Si bien el desarrollo del A525 estuvo prácticamente detenido durante todo el año porque el equipo apunta a 2026, hubo algunos progresos en la parte trasera.

Aunque Alpine decidió poner todas sus fuerzas en construir el mejor auto posible de cara al cambio reglamentario para la Fórmula 1 desde 2026, los monoplazas actuales de Pierre Gasly y Franco Colapinto incorporaron una leve mejora para las últimas carreras de la temporada.

Según reveló The Race, el equipo francés encontró una ventana para ayudar al rendimiento en los frenos traseros del A525 , que a su vez suma en lo aerodinámico, el rendimiento del fondo plano y la gestión de la temperatura de los neumáticos.

"Rápido y barato" , lo tituló el medio especializado, que planteó una tendencia de desarrollo a bajo costo en toda la categoría con el fin de gestionar mejor los recursos para un modelo que está 'de salida', que encima en el caso de Alpine tiene muy malos resultados.

"Dudo que haya alguien haciendo un suelo, o algo que sea de alto costo o que demande muchos recursos. Pero esta área, en el conducto de freno, es bastante barata y rápida de desarrollar o evaluar", afirmó David Sánchez, director técnico de la escudería.

"Este tipo de desarrollo ( NdeR : logrado mediante simulaciones, sin usar horas de túnel de viento) es solo un panel en el conducto de freno trasero. No es un componente grande. No requiere mucho tiempo de diseño ni recursos. Por eso digo que es bastante barato", explicó.

Otro equipo que usó este mismo método es Sauber. "No es algo en lo que se dedique mucho tiempo. Si te fijas, no hemos rehecho todo el tambor de freno. Es solo un apéndice de un tambor de freno existente. (…) Básicamente, estamos pegando una aleta", contó Iñaki Rueda, su director deportivo.