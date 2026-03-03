Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Este fin de semana se larga la temporada en Melbourne, donde Franco Colapinto se esperanza con una gran temporada con el Alpine. Los horarios para el GP.

3 de marzo 2026 · 19:52hs
Franco Colapinto buscará un buen resultado este fin de semana en Melbourne.

Franco Colapinto buscará un buen resultado este fin de semana en Melbourne.

La Fórmula 1 llega este fin de semana a Melbourne para la primera carrera de la temporada. La categoría más importante del mundo inicia una nueva temporada, en la que muchos de los focos estarán puestos en el debut del nuevo reglamento. Además, será la primera carrera de Franco Colapinto como piloto titular en una temporada completa.

Franco Colapinto
Franco Colapinto estrena auto nuevo en Australia.

Franco Colapinto estrena auto nuevo en Australia.

El A526 llega con el nuevo motor Mercedes y espera mejorar ampliamente el rendimiento del Alpine con respecto al año pasado. Todo hace pensar que la escuadra de Enstone ya no penará como el año pasado y se ilusiona con estar en la mitad del pelotón.

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final.

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Rodrygo será una baja sensible para el Real Madrid y la selección brasileña.

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Los horarios para Australia

El Gran Premio de Australia es la primera carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 5 al 8 de marzo. Estos son los horarios:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30 hs (horario Argentina)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02:00 hs (horario Argentina)

Práctica Libre 3: 22:30 hs (horario Argentina)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02:00 hs (horario Argentina)

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01:00 hs (horario Argentina)

Desde finales de enero los equipos con sus pilotos estuvieron presentes en el shakedown de Barcelona, donde comenzaron con sus pruebas para observar el funcionamiento de sus coches en pista.

Para febrero fueron los test oficiales de pretemporada, donde se continuó con el trabajo en pista para poder realizar los últimos ajustes a los monoplazas previo al comienzo de la temporada.

Franco Colapinto Australia Melbourne
