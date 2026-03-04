Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

El piloto argentino de Fórmula 1 visitó un club de cricket en Melbourne y se divirtió para las cámaras. Además, Franco Colapinto presentó su nuevo casco.

El piloto argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto, visitó un club de cricket y practicó el deporte con los miembros del plantel durante su estadía en la ciudad de Melbourne, Australia. Fue a tan solo dos días de subir a su Alpine para las primeras prácticas libres de la temporada en el Gran Premio de Australia.