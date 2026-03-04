El piloto argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto, visitó un club de cricket y practicó el deporte con los miembros del plantel durante su estadía en la ciudad de Melbourne, Australia. Fue a tan solo dos días de subir a su Alpine para las primeras prácticas libres de la temporada en el Gran Premio de Australia.
Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia
El piloto argentino de Fórmula 1 visitó un club de cricket en Melbourne y se divirtió para las cámaras. Además, Franco Colapinto presentó su nuevo casco.
4 de marzo 2026 · 16:37hs
Colapinto visitó, junto a Pierre Gasly, el estadio Melbourne Cricket Ground, donde hizo unos lanzamientos junto a dos figuras de la disciplina: Glenn Maxwell y Scott Boland.
Por otro lado, y algo más importante con respecto a su propia disciplina, el pilarense presentó el nuevo casco que usará para la temporada 2026: un diseño que combina los colores de Alpine (rosa, rojo, azul y blanco) y la clásica bandera argentina.