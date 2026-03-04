Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

El piloto argentino de Fórmula 1 visitó un club de cricket en Melbourne y se divirtió para las cámaras. Además, Franco Colapinto presentó su nuevo casco.

4 de marzo 2026 · 16:37hs
Franco Colapinto jugando al cricket en el Melbourne Cricket Ground junto a Glenn Maxwell y Scott Boland.

El piloto argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto, visitó un club de cricket y practicó el deporte con los miembros del plantel durante su estadía en la ciudad de Melbourne, Australia. Fue a tan solo dos días de subir a su Alpine para las primeras prácticas libres de la temporada en el Gran Premio de Australia.

Colapinto visitó, junto a Pierre Gasly, el estadio Melbourne Cricket Ground, donde hizo unos lanzamientos junto a dos figuras de la disciplina: Glenn Maxwell y Scott Boland.

Franco Colapinto buscará un buen resultado este fin de semana en Melbourne.

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Chiqui Tapia cambió de abogado.

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Por otro lado, y algo más importante con respecto a su propia disciplina, el pilarense presentó el nuevo casco que usará para la temporada 2026: un diseño que combina los colores de Alpine (rosa, rojo, azul y blanco) y la clásica bandera argentina.

Franco Colapinto Gran Premio Australia Criquet (Cricket)
