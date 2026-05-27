Salud continúa la distribución de preservativos en Entre Ríos

El Gobierno Nacional dejó de enviar insumos de salud reproductiva. El preservativo es el método más eficaz de prevención de ITS y hepatitis virales.

El Gobierno Nacional dejó de enviar insumos de salud reproductiva. El preservativo es el método más eficaz de prevención de ITS y hepatitis virales.

El Gobierno Nacional dejó de enviar insumos de salud reproductiva. El preservativo es el método más eficaz de prevención de ITS y hepatitis virales.

En un contexto donde el Gobierno Nacional dejó de enviar insumos básicos de la canasta de salud reproductiva, el Ministerio de Salud de Entre Ríos (a través de la licitación pública Nº 25/2025) invirtió $54.951.600 en preservativos y métodos anticonceptivos .

El coordinador de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis , Francisco Astudilla, reiteró la importancia del uso del preservativo como método eficaz de prevención de ITS y hepatitis virales. Su utilización correcta permite reducir significativamente los riesgos."Además de su efectividad, el preservativo es el único método que brinda doble protección: previene infecciones y embarazos no planificados", aseveró Astudilla.

Salud reproductiva ITS preservativos (2)

Compra de insumos

Tras llevarse a cabo en 2025, por primera vez, la compra unificada de preservativos destinados a proveer a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva y a la Coordinación de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, donde se adquirieron 660.000 preservativos masculinos de látex, continúa la distribución durante mayo. El Ministerio de Salud de la provincia reitera que su uso correcto permite reducir significativamente los riesgos.

Se trata de una compra importante realizada por parte del Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la licitación pública Nº 25/2025, que demandó una inversión de 54.951.600 pesos, en un contexto donde el Gobierno Nacional dejó de enviar insumos básicos de la canasta de salud reproductiva como preservativos o anticonceptivos.

En este sentido, el coordinador de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, Francisco Astudilla, reiteró la importancia del uso del preservativo como método eficaz de prevención de ITS y hepatitis virales. Su utilización correcta permite reducir significativamente los riesgos.

"Además de su efectividad, el preservativo es el único método que brinda doble protección: previene infecciones y embarazos no planificados", aseveró Astudilla. Es por ello que es fundamental su uso en todas las relaciones sexuales -de principio a fin-, independientemente del tipo de vínculo o edad.

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Entre los datos de relevancia, Astudilla también señaló que actualmente en Argentina apenas el 14,5 por ciento de la población usa preservativo en todas sus relaciones sexuales. A su vez, el uso consistente bajó en todas las edades, pero más en jóvenes de 14 a 29 años. Esto se traduce en que menos de 2 de cada 10 argentinos usan profiláctico siempre, lo que constituye una de las causas que explican el incremento de las ITS.

Por su parte, Astudilla también hizo hincapié en que usualmente el uso del profiláctico está condicionado por creencias erróneas que pueden llevar a decisiones riesgosas. Uno de los mitos más extendidos es que el preservativo reduce significativamente el placer. Si bien algunas personas pueden percibir una diferencia, la mayoría de los estudios coinciden en que el impacto es mínimo. También se cree que en una relación de confianza no es necesario usarlo, ignorando que muchas infecciones pueden no presentar síntomas.

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Otro mito extendido es que usar dos preservativos al mismo tiempo brinda mayor protección, cuando en realidad aumenta el riesgo de rotura por fricción. Finalmente, el profesional explicó que persiste la idea de que el uso del preservativo es responsabilidad exclusiva de una de las personas, generalmente del varón. Sin embargo, el cuidado es compartido: tanto en vínculos estables como en encuentros ocasionales, informarse, conversar y tomar decisiones en conjunto es fundamental para prevenir riesgos y promover una sexualidad más saludable.