Franco Colapinto tuvo una de sus mejores clasificaciones en F1

Franco Colapinto con el Alpine entró a la Q3 y se ubicó 10° en la clasificación para el Gran Premio de Canadá. La pole quedó para George Russell.

Franco Colapinto ratificó su buen fin de semana en Montreal: luego de ser noveno en la carrera Sprint del primer turno con una magnífica actuación, el argentino se clasificó en el 10° lugar para la cita principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que se celebrará este domingo.

Franco Colapinto Franco Colapinto brilló en Canadá.

El hombre de Alpine alcanzó la Q3 por quinta vez en su carrera. Giró en 1’13”697/1000 en la última tanda para posicionarse a 1”119/1000 del tiempo de pole position que firmó George Russell con su Mercedes (1’12”578/1000).

La primera vez que Colapinto se metió en una Q3 fue en el GP de Azerbaiyán de 2024 —su segunda presentación en la F1— con Williams, donde largó en la novena ubicación. Esa misma temporada, en la qualy shootout del GP de los Estados Unidos, clasificó en el décimo puesto para la Sprint. Después de un 2025 en el que tuvo que lidiar con el mal nivel de Alpine, Franco llegó hasta la última tanda en tres oportunidades en 2026: en Miami obtuvo la octava posición en la Sprint y la clasificación principal. La última llegó en Canadá con esta 10° plaza.

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P10 and P14 puts us in a good position for tomorrow’s #CanadianGP pic.twitter.com/pxUMRSuEaE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026

Luego de clasificar 8° para los dos eventos de Miami en el último Gran Premio de Fórmula 1, Colapinto no logró probar su A526 en la única práctica que se realizó en el circuito Circuito Gilles Villeneuve por una falla de la unidad de potencia. Sin embargo, fue sólido en la qualy de la Sprint, quedó en la puerta de los puntos en esa carrera rápida y ratificó su buen nivel en la clasificación para la cita a 70 giros del domingo. Fue su tercera Q3 en qualys para carreras principales.

Pierre Gasly, su compañero en Alpine, mostró algunos problemas para adaptarse al monoplaza y quedó 14°, con un registro 330/1000 más lento que Franco en Q2.

Qué dijo Franco Colapinto tras la Qualy

Luego de alcanzar su quinta presencia en una Q3 desde que compite en la Fórmula 1, el joven de 22 años expresó su alegría frente a los micrófonos. “No éramos tan rápidos como en Miami (clasificó octavo), por eso creo que tiene mucho más mérito entrar a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena, y es donde estamos: a tres décimas de los Racing Bulls. Esa es la diferencia que tenemos y, lamentablemente, este fin de semana estamos un pasito por atrás. Creo que en carrera estamos competitivos, lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos en la carrera para ir para adelante”, analizó.

“En general, fue un gran día. La carrera fue muy buena, con muy buen ritmo. La qualy fue perfecta. Muy feliz con mi performance, estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. Lo dimos vuelta muy bien y estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo. Me ayudaron y me acompañaron más allá del arranque difícil”, sintetizó el argentino.

En esta misma línea, agregó: “Fue muy al límite. Creo que en una pista tan difícil y de ir cerca de las paredes es complicado esa parte de cuando tenes que sacar la vuelta. Me faltó un pelín en la última chicana, que me pasé un poco porque frené muy tarde. Pero el resto fue muy bueno. Después, en la Q3, fue una vuelta perfecta. Contento con el día de hoy. Una gran carrera en la Sprint y una gran clasificación”.

Dominio de George Russell

Cuando el reloj marcaba que el tiempo se acabó, George Russell apareció con su F1 W17 en la recta principal del circuito canadiense y en la línea de control le cronometraron 1’12”578/1000 (a 216,313 kilómetros por hora) y con ello batió por tercera vez en el fin de semana a su compañero y líder del campeonato Kimi Antonelli, a quien superó por 68/1000, pero consiguiendo entre ambos poner a las Flecha de Plata en la primera fila para el GP dominical, teniendo por quinta vez en el año a uno de sus pilotos en pole.

El equipo McLaren va mostrando una leve recuperación con el campeón mundial Lando Norris y su compañero Oscar Piastri, quienes clasificaron a 151/1000 y 203/1000, respectivamente, seguidos por las Ferrari y los Red Bull que se escalonaron de manera intercalada: Max Verstappen e Isack Hadjar quedaron entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc (sufrió un daño en el piso durante el primer corte al pisar a una marmota), anticipando otro duelo en la carrera. Luego se ubicaron el Racing Bulls de Arvid Lindblad y Colapinto con el mejor Alpine.

¿A qué hora se inicia el GP de Canadá?

La carrera de este domingo 24 de mayo en Canadá comenzará a las 17 (hora de Argentina). El detalle a tener en cuenta es que se anuncian lluvias en la zona del circuito y la FIA ya difundió un comunicado de alerta: “Tras haber recibido un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial en el que se prevé que la probabilidad de precipitaciones será superior al 40 % en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara riesgo de lluvia”.