Uno Entre Rios | Ovación | Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Con presencia argentina, ingleses y españoles se enfrentarán desde las 16 en Leipzig, por el trofeo de la Conference League.

27 de mayo 2026 · 08:16hs
Augusto Batalla estará en el arco del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

Augusto Batalla estará en el arco del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

Crystal Palace y Rayo Vallecano disputarán este 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, la final de la quinta edición de la UEFA Conference League, en un duelo histórico entre dos clubes sin tradición continental, pero con fuerte identidad popular. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani, acompañado en el VAR por Marco Di Bello.

El equipo inglés llega impulsado por la conquista de la FA Cup 2024-2025 frente a Manchester City y buscará cerrar una temporada inolvidable antes de la salida de su entrenador, Oliver Glasner.

Mariano Moreno se adjudicó el Torneo Apertura de la división Elite Femenina del futsal paranaense. La Pluma celebró su sexta conquista.

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Facundo Colidio festeja el gol de River con sus compañeros.

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Crystal Palace alcanzó su primera final europea tras eliminar a Shakhtar Donetsk con un global de 5-2. Las Águilas cerraron la Premier League con derrota 2-1 ante Arsenal y acumulan cuatro partidos sin triunfos desde la semifinal europea.

Del otro lado estará un Rayo Vallecano que también jugará la primera final continental de su historia. El conjunto madrileño terminó octavo en LaLiga y eliminó en semifinales a Racing Strasbourg con un global de 2-0.

Más allá de lo deportivo, la final simboliza el choque entre dos clubes de barrio obrero. Vallecas y Selhurst mantienen una identidad popular alejada de los grandes gigantes europeos.

Crystal Palace posee un plantel valuado en más de 500 millones de euros, mientras que el Rayo no llega a 100 millones, aunque el español Yeremy Pino recordó antes de la final: “Juegan once contra once”.

El flyer de la final de la Conference League

720-_3_

Conference League Crystal Palace Rayo Vallecano Fútbol
Noticias relacionadas
San Lorenzo cayó de local ante Recoleta.

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Estudiantes fue local en La Plata.

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

Riestra empató en su despedida del torneo.

Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana

Lanús tendrá la oportunidad de ir por el bicampeonato en la Sudamericana.

Lanús le ganó a Mirassol y se metió en 16avos de la Copa Sudamericana 2026

Ver comentarios

Lo último

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Ultimo Momento
El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Allanaron la casa de una funcionaria y encontraron medio kilo de cocaína

Allanaron la casa de una funcionaria y encontraron medio kilo de cocaína

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Policiales
Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

Ovación
Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

La provincia
El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Reactivan Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares

Reactivan Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares

Turismo: Colón registró más de 10.500 pernoctes

Turismo: Colón registró más de 10.500 pernoctes

Dejanos tu comentario