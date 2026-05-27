Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Con presencia argentina, ingleses y españoles se enfrentarán desde las 16 en Leipzig, por el trofeo de la Conference League.

Augusto Batalla estará en el arco del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

Crystal Palace y Rayo Vallecano disputarán este 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, la final de la quinta edición de la UEFA Conference League , en un duelo histórico entre dos clubes sin tradición continental, pero con fuerte identidad popular. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani, acompañado en el VAR por Marco Di Bello.

El equipo inglés llega impulsado por la conquista de la FA Cup 2024-2025 frente a Manchester City y buscará cerrar una temporada inolvidable antes de la salida de su entrenador, Oliver Glasner.

Crystal Palace alcanzó su primera final europea tras eliminar a Shakhtar Donetsk con un global de 5-2. Las Águilas cerraron la Premier League con derrota 2-1 ante Arsenal y acumulan cuatro partidos sin triunfos desde la semifinal europea.

Del otro lado estará un Rayo Vallecano que también jugará la primera final continental de su historia. El conjunto madrileño terminó octavo en LaLiga y eliminó en semifinales a Racing Strasbourg con un global de 2-0.

Más allá de lo deportivo, la final simboliza el choque entre dos clubes de barrio obrero. Vallecas y Selhurst mantienen una identidad popular alejada de los grandes gigantes europeos.

Crystal Palace posee un plantel valuado en más de 500 millones de euros, mientras que el Rayo no llega a 100 millones, aunque el español Yeremy Pino recordó antes de la final: “Juegan once contra once”.

El flyer de la final de la Conference League