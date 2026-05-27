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Bariloche: encontraron muerta a mujer desaparecida

Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que había desaparecido en Bariloche el 8 de mayo. El lugar del hallazgo ya había sido rastrillado

27 de mayo 2026 · 12:19hs
Encontraron muerta a Ana Lía Corte

Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que había desaparecido en Bariloche el 8 de mayo. El lugar del hallazgo ya había sido rastrillado
Encontraron muerta a Ana Lía Corte

Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que había desaparecido en Bariloche el 8 de mayo. El lugar del hallazgo ya había sido rastrillado

La Policía de Río Negro encontró el cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que había desaparecido en San Carlos de Bariloche a principios de mayo. El hallazgo ocurrió en un barranco cercano al cementerio municipal, en la zona sur de la ciudad, un lugar que había sido rastrillado previamente.

Durante la noche de este martes, según reportó LM Cipolletti, familiares de la víctima —que había desaparecido el 8 de mayo— fueron convocados para confirmar su identidad tras el hallazgo realizado a la altura de las calles Clemente Onelli y Arrayanes.

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Quienes alertaron por los restos humanos en el lugar fueron vecinos, que en un primer momento hablaron de “una persona mayor”. Luego se confirmaría que se trataba de la mujer de 52 años.

mujer Bariloche muerta

Personal de Criminalística llevó a cabo pericias durante toda la noche para establecer las circunstancias de la muerte y reconstruir cuál fue el recorrido previo de la mujer. Por su parte, las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo trabajaron en el lugar.

A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Bariloche confirmó luego que los restos hallados fueron trasladados a la morgue del hospital zonal para ser analizados por el Cuerpo Médico Forense.

En los últimos días, se habían realizado rastrillajes en diversos lugares de la ciudad patagónica y en diferentes zonas de la región, entre ellos, el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y la localidad de Villa La Angostura. Incluso, las autoridades ya habían recorrido el área en donde ahora aparecieron los restos de la mujer de 52 años, por lo que también resta determinar cómo llegaron hasta ahí.

mujer Bariloche

Episodio previo

Días atrás, la pareja de la víctima, Milton Marques, se había referido a la condición psiquiátrica de Corte. Mediante un posteo publicado en su cuenta de Facebook, explicó que decidió hablar para que se “refleje fehacientemente” la cronología de los hechos y "evitar especulaciones sin fundamentos”.

En el mensaje, detalló que la mujer había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó un episodio previo ocurrido durante 2021, cuando fue hallada con hipotermia tras escaparse del domicilio que compartían.

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del kilómetro 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue exhaustiva y solo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, escribió sobre esa oportunidad.

A partir de ese momento, sostuvo que Corte transitó momentos “muy estables” hasta el mes pasado, cuando presentó nuevamente cuadros de insomnio y depresión, lo que motivó un ajuste en su medicación. “La familia y amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Analía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”, destacó sobre el rol de su círculo cercano.

“Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y haya convivido con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”, expresó Marques sobre las críticas de la prensa local por no informar sobre el caso.

Hasta el hallazgo de sus restos este martes, el último registro de la mujer, según el medio local El Cordillerano, había sido aportado por imágenes de cámaras de seguridad de una empresa de transporte urbano de la localidad patagónica. En la filmación se la ve sola a bordo de uno de los colectivos de esa compañía.

Bariloche Mujer muerta Desaparecida
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