Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Una mujer de 36 años fue detenida en Paraná tras amenazar a su expareja con un revólver calibre .22 y provocar daños en una vivienda de calle Pecoche.

Una mujer de 36 años fue detenida en Paraná luego de un operativo policial realizado a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto de pareja en una vivienda de calle Pecoche.

Según informaron fuentes policiales a UNO , el hecho ocurrió en el marco de los habituales operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en la ciudad. Al llegar al lugar, efectivos entrevistaron a un hombre de 49 años, quien manifestó que su expareja se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública.

De acuerdo con el relato del denunciante, la mujer habría causado daños en la vivienda y además lo habría amenazado previamente utilizando un arma de fuego.

Detenida

Ante la gravedad de la situación, el personal policial se dirigió hacia el automóvil señalado y procedió a la demora de la sospechosa. Durante la intervención, los uniformados constataron que la mujer tenía en su poder un revólver calibre .22 corto, arma que habría sido utilizada durante el episodio denunciado.

La Fiscalía en turno fue informada de lo sucedido y dispuso la detención de la ciudadana, quien posteriormente fue trasladada y alojada en la Alcaidía de Tribunales. En tanto, el arma de fuego fue secuestrada para las pericias correspondientes.