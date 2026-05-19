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La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

El piloto argentino, Franco Colapinto, llega en alza después de su séptimo puesto en Miami y buscará ratificar ese crecimiento en un trazado que conoce.

19 de mayo 2026 · 18:58hs
La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: Es una buena dosis de adrenalina

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

Después de tener su mejor desempeño desde que desembarcó en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya pone la mira en el Gran Premio de Canadá, donde intentará sostener el impulso positivo conseguido en Miami. El piloto argentino afrontará una nueva presentación con confianza, respaldado por el progreso que mostró junto a Alpine en la última fecha.

El séptimo puesto conseguido en Estados Unidos significó un punto de inflexión para el pilarense, que además cumple un año desde su estreno en la máxima categoría. En la previa de la competencia en Montreal, destacó el trabajo colectivo y valoró la posibilidad de volver a un escenario conocido.

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“Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con Sprint. Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y conseguí mi mejor resultado en la Fórmula 1, expresó mediante un comunicado oficial del equipo.

La cita canadiense será la tercera con formato reducido en la temporada, una modalidad que eleva la exigencia por la escasez de tiempo para ajustes. Sobre las particularidades del circuito Gilles-Villeneuve, Colapinto señaló: “Es un circuito muy divertido, finalmente una pista en la que ya competí antes, con rectas largas de alta velocidad y también curvas y chicanas cerradas donde se puede llegar muy cerca de los muros. ¡Eso le da mucha adrenalina!”.

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá

colapinto 1
La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá:

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

Durante la pausa previa, el piloto aprovechó para profundizar la preparación técnica en la sede de Enstone, donde repasó lo hecho y proyectó el próximo desafío: “Pude pasar un tiempo en Enstone en las últimas dos semanas. Repasamos el buen resultado que obtuvimos y también analizamos lo que viene para Montreal con trabajo importante en el simulador”.

Además, dejó en claro que el objetivo inmediato es sostener la evolución mostrada:Miami demuestra que estamos en el camino correcto y hemos hecho un comienzo sólido de temporada. Lo más importante siempre es sumar tiempo en el auto. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo dentro del equipo y apuntar a otro buen fin de semana”.

Desde la conducción de la escudería también resaltaron el crecimiento del argentino y la expectativa por sumar fuerte en suelo canadiense. El director general Steve Nielsen remarcó: “Fue muy positivo ver a Franco tan cómodo en la última carrera y queremos que ahora muestre esa consistencia y repita ese nivel de rendimiento cada fin de semana”.

Montreal volverá a presentar uno de los escenarios más desafiantes del calendario, con frenadas al límite, muros cercanos y múltiples oportunidades de sobrepaso. Allí, el representante albiceleste buscará ratificar que lo de Miami no fue casualidad y seguir metiendo puntos para afianzarse en la categoría.

Franco Colapinto Fórmula 1 Canadá Miami
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