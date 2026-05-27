Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Mariano Moreno se adjudicó el Torneo Apertura 2026 de la División Elite Femenina que organiza la Asociación Paranaense de Futsal. La Pluma celebró un nuevo título al derrotar 2 a 0 a Ciencias Económicas en la final disputada el domingo por la noche en el gimnasio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc.

Con esta conquista, las pibas de La Pluma sumaron un nuevo trofeo a la vitrina de la entidad ubicada en avenida Don Bosco y Raúl Záccaro. Moreno totaliza seis títulos: cuatro campeonatos locales, una conquista provincial y el Torneo Nacional Copa de Oro obtenido en 2025. Además, recuperó el reinado en el ámbito local luego de las dos finales perdidas en la temporada pasada.

La palabra de Marcos Guerrero, DT de La Pluma

“Estoy muy contento por el título. Como entrenador es el segundo título que celebro con Mariano Moreno. Desde que asumí la conducción técnica del equipo femenino del club, a inicios de año, estaba muy ilusionado con volver a salir campeón”, relató Marcos Guerrero, DT de La Pluma, en diálogo con Ovación.

Guerrero inició su carrera como entrenador en la temporada 2021. En su primera experiencia como conductor de equipo, el plantel masculino de La Pluma se coronó campeón al derrotar a Camioneros en la definición disputada en el gimnasio cubierto del colegio Don Bosco.

“Fueron momentos muy distintos. El campeonato con el masculino me encontró con total inexperiencia. Era mi primera experiencia dirigiendo en ese nivel. Ese título fue muy emocionante; rogaba que se diera el campeonato. En cambio, este es más gratificante. Fue como un alivio después de tanto trabajo”, describió.

Dirigir a las gurisas de La Pluma significaba asumir un objetivo ambicioso. Marcos no le temió al desafío. “Ellas, en su momento, perdieron varias finales hasta que lograron romper esa barrera bajo la dirección técnica de Juan Gabriel Comas. En ese proceso ganaron todo lo que podían ganar. Cuando asumí, les comuniqué que iba a dirigir a las mejores y que nuestro objetivo tenía que ser acorde a eso”, confesó.

Futsal Mariano Moreno Marcos Guerrero Marcos Guerrero sumó su segundo título dirigiendo a Mariano Moreno.

Siguiendo la misma línea, el DT de las campeonas brindó detalles del trabajo que lleva adelante junto a las mejores exponentes del futsal en la capital entrerriana. “Les hago saber que son las mejores y que tienen la obligación de demostrarlo en el escenario de juego, pero obviamente corrijo constantemente todos los errores que pueden llegar a tener. Son muy buenas jugadoras, pero eso no las hace perfectas”, aclaró.

Mariano Moreno, un equipo con un fuerte sentido de pertenencia

A su vez, resaltó la predisposición de sus dirigidas para afrontar los juegos decisivos de cada competencia. “Son un grupo excelente, en ese sentido les pongo un 10, porque siempre llegan muy temprano a cada entrenamiento. Además, no falta nadie; el compromiso es total, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Ellas hacen de todo para reunir fondos y competir en el Torneo División de Honor, que se disputará en septiembre en Formosa”, resaltó.

El amor que sienten las pibas de Mariano Moreno por el escudo se observa en cada fin de semana de competencia. Exhiben orgullosamente la insignia de la institución y se brindan al máximo por el crecimiento del club. “Todos los equipos de Moreno tienen un fuerte sentido de pertenencia, pero el equipo femenino que compite en la elite es el que más ama al club”, aseveró Guerrero. “Ellas están todo el día en el club, predispuestas para lo que sea necesario. Para ellas es muy especial salir campeonas con Moreno”, añadió.

Las integrantes con mayor experiencia formaron parte de las seis conquistas de Moreno. El paso del tiempo no apaga el fuego sagrado de las pibas de La Pluma. La pasión se incrementa con los años y la emoción por levantar un trofeo no se extingue. “Hay un video de cuando lograron romper la barrera de las finales perdidas, en el que se las ve muy emocionadas. El domingo también estaban llorando después de coronarse campeonas”, indicó.

Mariano Moreno ganó el primer torneo de la temporada de manera invicta. Se adjudicó el primer puesto en la fase regular, lo que le permitió avanzar directamente a semifinales. En esa instancia y también en la final conservó el arco en cero, aspectos que describen la madurez de un equipo que no descansa en los laureles obtenidos y continúa con su ADN ganador y ubicó la mira en el División de Honor.