Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo derrotó al alemán Jan-Lennard Struff y jugará contra el estadounidense Taylor Fritz este viernes, cuando también habrá duelo argentino.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (25°) consiguió un resultado histórico para su carrera y avanzó hasta la tercera ronda del US Open por primera vez, al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff (44°). El máximo representante del tenis argentino en la actualidad se impuso tras cuatro horas de juego, por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3.

En un partido exigente desde lo físico y lo mental, en el que incluso se lo vio sobrepasado al destrozar la raqueta contra el suelo cuando perdió el tercer set, Cerúndolo sobrevivió a una guerra para ganarle a Struff y sumar un triunfo de mucho valor en su carrera profesional.

Asentado entre los mejores tenistas del mundo hace algunos años, Cerúndolo tenía la espina clavada de nunca haber podido tener un buen rendimiento en el US Open, llegando incluso a gritar, en medio de un entrenamiento algunas semanas atrás, que odia la actual gira norteamericana.

En un partido cambiante, el argentino tuvo su mejor rendimiento en los dos últimos sets, en los que ya no tenía margen de error, y quebró dos veces en cada uno, sin dar oportunidades de break a su rival, para un festejo emotivo y merecido: el argentino se tiró al piso para desahogarse y empieza a soñar en grande en Nueva York.

Un triunfo que fue muy festejado por el propio jugador y su equipo lo hizo acceder a la tercera instancia, en la que se medirá con el estadounidense Taylor Fritz (10°), de situación tambaleante dentro del top 10. El partido será este viernes en el primer turno, a las 12 (horario argentino).

Perdieron otros dos argentinos en el US Open

Los otros dos partidos argentinos del día fueron protagonizados por Marco Trungelliti (83°) y la resiliente Nadia Podoroska (449°), quienes cayeron en la segunda ronda del certamen.

Trungelliti tuvo un gran desempeño para llevar al cuarto set un encuentro ante el prometedor tenista belga Alexander Blockx (34° del ranking con 21 años), pero sufrió la diferencia física que marcan los 15 años que los separan y perdió por 3-6, 2-6, 6-3 y 1-6.

Por su parte, en un regreso memorable al circuito WTA que la tiene protagonizando torneos de todos los calibres desde marzo de este año, luego de pasar más de un año lesionada, Podoroska tuvo que reeditar su inolvidable semifinal de Roland Garros en 2020 con un enfrentamiento ante la destacada polaca Iga witek (8°), ante quien perdió por 6-3 y 6-2.

De todas formas, con los ingresos recibidos por haber superado la primera ronda y el hecho de haber ganado su primer partido de Grand Slam desde principios de 2024, la rosarina tiene motivos de sobra para estar conforme con su actuación, mientras sube al 327° puesto del ranking en vivo y continúa volviendo al lugar de privilegio del tenis femenino del que solamente los problemas físicos la pudieron sacar.

Tomás Etcheverry y Mariano Navone se enfrentan este viernes, por un lugar en octavos de final

Argentina tiene un tenista asegurado en octavos de final del major estadounidense, debido a que los dos tenistas Albicelestes se cruzarán durante este viernes: Tomás Etcheverry (32°) y Mariano Navone (49°).

El enfrentamiento está programado para las 16.30 y será histórico para ambas carreras: Etcheverry nunca accedió a la cuarta ronda del US Open, mientras que Navone, que eliminó a nada menos que el legendario Novak Djokovic (5°) en primera ronda, ya igualó el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam y va por más.