Uno Entre Rios | Ovación | Masters 1000 de Madrid

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid contará con la participación de Juan Manuel y Francisco Cerúndulo, Etcheverry, Novone, Ugo Carabelli, Báez, Tirante y Comesaña.

20 de abril 2026 · 13:53hs
El miércoles se pone en marcha el  Masters 1000 de Madrid.

El miércoles se pone en marcha el  Masters 1000 de Madrid.

Los tenistas argentinos ya conocen a sus oponentes en el Masters 1000 de Madrid, luego de que se llevara a cabo el sorteo durante la mañana de este lunes. En total habrán ocho representantes nacionales en el cuarto torneo de Masters de la temporada, que se iniciará el miércoles.

Se trata de Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°), quienes comenzarán su camino en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados, además de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña.

La AFA sumó un nuevo sponsor.

La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

En el duelo paranaense, Capibá derrotó a TIlcara y manda en la Zona 3 del Torneo Provincial.

Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER

A ellos podría sumarse Marco Trungelliti, quien disputa la clasificación para ingresar al cuadro principal.

En la primera ronda, Mariano Navone tendrá un más que interesante enfrentamiento con el portugués Nuno Borges, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Thiago Tirante se medirán con el francés Gael Monfils y el español Roberto Bautista Agut, respectivamente, dos jugadores que atraviesan su última temporada como profesionales.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo, que este año busca meterse por primera vez en su carrera en el top 100, tendrá una dura prueba frente al alemán Daniel Altmaier.

Por último, Sebastián Báez se cruzará con un jugador proveniente de la qualy y Francisco Comesaña, que atraviesa un 2026 para el olvido, buscará dar la sorpresa ante el checo Tomas Machac.

En lo que respecta a Cerúndolo y Etcheverry, que debutarán en la segunda ronda, sus respectivos oponentes serán el español Yannick Hanfmann o el estadounidense Marcos Giron, y el austríaco Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la clasificación.

Los rivales de los jugadores argentinos en el Masters de Madrid

Francisco Cerúndolo (16°) - Yannick Hanfmann o Marcos Giron

Tomás Etcheverry (25°) - Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy

Mariano Navone - Nuno Borges

Camilo Ugo Carabelli - Gael Monfils

Sebastián Báez - jugador proveniente de la qualy

Juan Manuel Cerúndolo - Daniel Altmaier

Thiago Tirante - Roberto Bautista Agut

Francisco Comesaña - Tomas Machac

Masters 1000 de Madrid Francisco Cerúndolo Tomás Etcheverry Tenis
Noticias relacionadas
El futbolista fue detenido a la Seccional 23 de Funes.

Terrible agresión: Futbolista golpea al árbitro en pleno partido

¿como seguira el camino de patronato en la primera nacional?

¿Cómo seguirá el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato enfrentó a 9 de julio de Rafaela en el capítulo inicial. El Rojinegro cosechó tres victoria en seis categorías.

Patronato tuvo un positivo inicio en el Torneo Juveniles de la Primera Nacional

El paranaense Diego Correa será titular en Capibaras XV.

Capibaras XV visitará a Peñarol

Ver comentarios

Lo último

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Ultimo Momento
La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Gracias por estar cerca: el emotivo adiós al Turquito en Paraná

"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Policiales
Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Ovación
La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Capibaras XV visitará a Peñarol

Capibaras XV visitará a Peñarol

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters 1000 de Madrid

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters 1000 de Madrid

Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER

Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER

La provincia
La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

Gracias por estar cerca: el emotivo adiós al Turquito en Paraná

"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Dejanos tu comentario