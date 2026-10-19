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Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

La joven deportista fue recibida por el intendente César Clement, luego de consagrarse campeona sudamericana en dos categorías.

19 de octubre 2026 · 19:22hs
La joven campeona sudamericana junto a sus padres y el intedendente de Oro Verde.

Gentileza Municipalidad de Oro Verde.

La joven campeona sudamericana junto a sus padres y el intedendente de Oro Verde.

La localidad de Oro Verde reconoció los logros deportivos de Francesca Milocco, una joven gimnasta que tuvo una destacada participación en el Campeonato Sudamericano LIBRAF, donde obtuvo dos títulos sudamericanos y un subcampeonato en distintas modalidades de la gimnasia aeróbica deportiva.

En reconocimiento a su desempeño internacional, el intendente de Oro Verde, César Clement, recibió a Francesca junto a sus papás, quienes compartieron con las autoridades municipales la experiencia vivida durante la competencia desarrollada en Porto Alegre, Brasil, entre el 14 y el 16 de octubre.

El encuentro permitió destacar el esfuerzo de la deportista, los resultados alcanzados y la importancia de acompañar el crecimiento de quienes representan a la localidad en escenarios deportivos de relevancia.

Francesca se consagró campeona sudamericana en la categoría baby individual y en infantil A grupal. Además, alcanzó el segundo puesto en la categoría infantil A, trío, completando una participación sobresaliente en la 24° Copa Sudamericana de Gimnasia Aeróbica y Danzas.

Sus resultados la posicionaron entre las protagonistas de la competencia y representaron un motivo de orgullo para su familia y para la comunidad de Oro Verde, que celebró sus conquistas en el ámbito internacional.

Tres podios en una competencia sudamericana

El Campeonato Sudamericano LIBRAF reunió en Porto Alegre a deportistas que participaron de distintas modalidades de gimnasia aeróbica y danzas. En ese escenario, Francesca Milocco consiguió destacarse con actuaciones que le permitieron subir al podio en tres categorías.

Uno de sus principales logros fue la consagración como campeona sudamericana en la categoría baby individual, una modalidad en la que compitió de manera individual. A ese resultado se sumó el primer puesto en infantil A grupal, donde formó parte de un equipo que también alcanzó la cima de la clasificación.

La deportista completó su actuación con el subcampeonato en infantil A, trío, al obtener el segundo lugar en esa modalidad.

De esta manera, Francesca regresó de Brasil con dos títulos sudamericanos y una medalla de plata, resultados que reflejan su participación en una competencia de alcance continental.

Las conquistas también ponen en valor el trabajo que hay detrás de la formación deportiva, desde los entrenamientos y la preparación hasta el acompañamiento familiar y el compromiso necesario para afrontar una competencia internacional.

El reconocimiento del Municipio de Oro Verde

Durante la recepción, el intendente César Clement felicitó a Francesca por sus resultados y destacó el significado que tiene para la localidad contar con deportistas que representan a Oro Verde en competencias de estas características.

Acompañamos desde el Municipio siempre en la medida de nuestras posibilidades al deporte de la localidad. Es una inmensa alegría que vengan a compartir con nosotros sus logros y que representen a Oro Verde de esta manera. Estamos muy orgullosos de Francesca”, expresó el presidente municipal.

Sudamericana Gimnasia Aeróbica
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