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Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

El Rojinegro recibirá en el Grella este domingo a Agropecuario desde las 16, por la fecha 35 de la Primera Nacional. La apuesta de la dirigencia.

19 de octubre 2026 · 19:12hs
El Grella de Patronato tendrá su última fecha por el torneo.

Prensa Patronato

El Grella de Patronato tendrá su última fecha por el torneo.

Patronato afrontará este domingo su último partido del año en condición de local y buscará contar con el acompañamiento de su gente en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El conjunto paranaense recibirá a Agropecuario desde las 16, en el marco de la fecha 35 del campeonato de la Primera Nacional, en una jornada especial para despedir la temporada ante su público.

Con el objetivo de convocar a los hinchas y brindar facilidades para que más personas puedan asistir al encuentro, la Comisión Directiva de la institución rojinegra anunció una medida que contempla el ingreso gratuito de mujeres y menores de hasta 11 años a los sectores populares del estadio.

La iniciativa busca generar un marco de acompañamiento para el equipo en su última presentación del año en casa, con la expectativa de que las tribunas del Grella cuenten con una importante presencia de simpatizantes.

Cómo será el ingreso gratuito al Grella

De acuerdo con lo informado por el club, las mujeres y los menores de hasta 11 años podrán ingresar sin cargo a los sectores populares del estadio Presbítero Bartolomé Grella para presenciar el partido ante Agropecuario.

Para acceder al beneficio, será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en los molinetes de ingreso. Además, se estableció como horario límite las 15.30, es decir, media hora antes del comienzo del encuentro, previsto para las 16.

Por este motivo, quienes deseen utilizar el beneficio deberán concurrir con anticipación y contar con la documentación correspondiente para facilitar el acceso al estadio.

La medida fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de Patronato, donde la institución convocó a sus hinchas con un mensaje contundente: “Último partido del año en nuestra casa. Tenemos que estar TODOS”.

Un domingo especial para Patronato y su gente

El encuentro frente a Agropecuario marcará la despedida de Patronato de su público en el Grella durante la temporada. Por eso, el club apunta a que la convocatoria sea un respaldo para el plantel en una nueva presentación por el campeonato de la Primera Nacional.

Grella Mujeres Menores Primera Nacional
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