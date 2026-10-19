El astro portugués fue suspendido por 30 días y deberá pagar 255 euros, luego de haber abandonado la última concentración por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesús.

Cristiano Ronaldo fue castigado con 30 días de suspensión y una irrisoria multa de 255 euros por haber abandonado la concentración de la Selección de Portugal por desacuerdos con el director técnico, Jorge Jesús, anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Por los plazos, podrá estar a disposición en la próxima fecha FIFA.

De este modo, el astro portugués recibió la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.

Además, la ex estrella del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante.

Salió la sanción de Portugal para Cristiano Ronaldo: insólita suspensión y multa irrisoria

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Así, Cristiano Ronaldo estaría disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la UEFA Nations League, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el técnico de Portugal han dejado la puerta abierta.

Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, delantero "no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar" la concentración el pasado día 30 de septiembre.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado".

Cristiano, de 41 años, abandonó la selección por conflictos con Jorge Jesús, tras no haber sido titular (y tampoco ingresó desde el banco) en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (triunfo por 2-1).

Según Cristiano, el motivo de su enojo fue que Jesús le hizo calentar durante media hora y luego no lo mandó al campo de juego. Ahora, la Federación ya comunicó su sanción: el astro portugués podrá estar a disposición en los próximos partidos.