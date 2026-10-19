Uno Entre Rios | Ovación | Manchester City

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

El diario británico Daily Mail aseguró que Manchester City podría perder la categoría esta misma temporada.

19 de octubre 2026 · 19:40hs
Manchester City

Manchester City, culpable en 114 de 115 cargos por irregularidades financieras.

El escándalo del Manchester City continúa sacudiendo al fútbol inglés. A la espera de la pena oficial contra el club, luego de haber sido declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones por violaciones al fair play financiero, el Daily Mail, un importante diario británico, aseguró que los Citizens podrían perder la categoría esta misma temporada.

Según la información del medio británico, que cita a diversas fuentes cercanas al proceso judicial contra la institución, el castigo más probable para el equipo de Manchester sería una significativa deducción de puntos que lo condenaría a descender al Championship, junto a una elevada multa económica.

No solo eso, sino que la sanción también podría incluir una segunda quita de puntos para la próxima temporada, con el objetivo de que el City permanezca, al menos, dos años en la segunda división.

Manchester City no sería expulsado de la Premier League

Lo que sí quedaría descartado es la expulsión del equipo dirigido por Enzo Maresca de la Premier League y su descenso a la League Two, la cuarta categoría de Inglaterra. Este escenario implicaría la salida del club del ecosistema del fútbol profesional y significaría un caos sin precedentes, aunque, según el diario británico, esta posibilidad se presenta como muy improbable.

Vale la pena recordar que, a finales de septiembre, la Comisión Independiente logró determinar que, entre las temporadas 2009/10 hasta la 2017/18 (en la cual concluyó su investigación) los Citizens cometieron una serie de infracciones financieras, la mayoría relacionadas con la falta de cooperación en la investigación.

Tras el veredicto, el conjunto de Manchester dejó en claro que agotaría las vías de apelación a su alcance y sostuvo que el fallo contiene múltiples errores.

Si bien la Premier aún no determinó la sanción que le impondrá a la institución, el medio británico explicó que la intención de la liga es dar a conocer el castigo antes de que haya sentencia sobre la apelación que presentó el City, la cual se divulgaría en enero del próximo año.

Manchester City escándalo sanción Premier League
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