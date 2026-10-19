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La ola de lesionados que complica el armado de la lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA

Lautaro y Dibu Martínez están descartados para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, mientras que Cuti Romero y Lisandro Martínez arrastran molestias.

19 de octubre 2026 · 18:03hs
La ola de lesionados que complica el armado de la lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA

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La fecha FIFA de noviembre marcará el comienzo de la era post Lionel Messi en la Selección Argentina. A menos de un mes de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni analiza a los posibles convocados y lamenta una ola de lesiones que, en pocos días, le desordenó la lista.

La primera figura que quedó descartada para la próxima ventana internacional es Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo en Inter y tendrá entre cuatro y seis semanas de recuperación. Su ausencia abre la pelea por la titularidad para José Manuel López, Santiago Castro o cualquier otro N°9 que decida llamar el DT.

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Otra baja sensible es la de Emiliano Martínez, operado de urgencia por la fractura de su mandíbula, a causa de un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite en el partido del sábado entre Chelsea y Everton por la Premier League.

Dentro del susto, hay buenas noticias: la tomografía de cabeza dio bien, igual que los estudios de espalda y cuello. Aun así, el arquero estará un mes y medio sin guantes. “En unas semanas volvemos ya”, compartió desde el hospital, en un posteo esperanzador.

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El fin de semana también encendieron las alarmas Cristian Romero y Lisandro Martínez, los dos centrales titulares de la Selección. Cuti se retiró con molestias en el encuentro del sábado entre Atlético de Madrid y Espanyol, por la fecha 9 de La Liga, y este lunes los exámenes médicos confirmaron que tiene una distensión en uno de sus aductores.

Como no se trata de una lesión de gravedad, solo estaría fuera de competencia durante diez días. En el Colchonero apuntan a que reaparezca en la visita a Levante del 31 de octubre, por lo que llegaría con ritmo a la fecha FIFA.

Licha, su amigo y compañero de zaga, fue reemplazado en el entretiempo de Leeds-Manchester United por la Premier League. Si bien su salida generó preocupación en Argentina, solo se trató de un golpe y estará disponible para el cruce ante Como de este miércoles por la Champions League, como así también para los duelos preparatorios con Uruguay y Costa Rica.

Selección Argentina lesionados fecha fifa Lionel Scaloni
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