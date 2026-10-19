Pasó el Maratón 75 Aniversario del Cpceer en Concordia

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) tuvo su maratón pedestres por la calles de la ciudad de Concordia. Todos los gandores.

La ciudad de Concordia vivió una destacada jornada deportiva con la realización de la Maratón 75 Aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), una competencia que reunió a más de 150 participantes y tuvo como principales protagonistas a Ayelén Saucedo y Silvio Altamirano, ganadores de las clasificaciones generales femenina y masculina, respectivamente.

La prueba se desarrolló durante la tarde del sábado por las calles de la ciudad y convocó a corredores de Concordia y de otros puntos de la provincia, que se sumaron a la propuesta para celebrar los 75 años de la institución a través del deporte, la actividad física y el encuentro comunitario.

La competencia ofreció dos alternativas para los participantes: una distancia de 8 kilómetros en la modalidad competitiva y un recorrido de 4 kilómetros de carácter participativo. De esta manera, la jornada permitió reunir tanto a atletas habituados a las pruebas de calle como a quienes eligieron sumarse a una experiencia deportiva recreativa.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, que llevó adelante la logística de la competencia y acompañó el desarrollo de una propuesta que despertó el interés de los deportistas de la región.

Silvio Altamirano se impuso entre los Caballeros

En la clasificación general masculina, Silvio Altamirano fue el primero en cruzar la línea de llegada y se adjudicó la victoria con un tiempo de 26 minutos y 7 segundos. El atleta de Concordia completó los 8 kilómetros con un registro que le permitió quedarse con el primer puesto de la competencia.

La definición tuvo como escolta a Luis María Barrio, histórico corredor concordiense, quien finalizó en la segunda posición con un tiempo de 26 minutos y 21 segundos. La diferencia entre ambos fue de apenas 14 segundos, en uno de los datos destacados de la clasificación masculina.

El tercer lugar del podio correspondió a Brian Tarabini, también representante de Concordia, quien completó el recorrido en 28 minutos y 29 segundos.

De esta manera, los tres primeros puestos de la general masculina quedaron en manos de atletas locales, en una competencia que contó con una importante participación de corredores de la ciudad.

Detrás de los integrantes del podio se ubicaron Claudio López, cuarto con 29 minutos y 25 segundos; Matías Penco, quinto con 30 minutos y 15 segundos; y Jonatan Cardozo, sexto con 30 minutos y 19 segundos.

La clasificación de los diez mejores se completó con Eduardo Bazzarelli, séptimo con 31 minutos y 9 segundos; Carlos M. Luna, de Colón, octavo con 31 minutos y 18 segundos; Lucas Quinteros, noveno con 31 minutos y 19 segundos; y Carlos B. Luna, también de Colón, décimo con 32 minutos y 6 segundos.

La presencia de representantes de otras localidades entrerrianas también formó parte de una jornada que trascendió el ámbito local y convocó a deportistas de distintos puntos de la provincia.

Ayelén Saucedo lideró la clasificación Femenina

Entre las damas, Ayelén Saucedo protagonizó una destacada actuación y se quedó con el primer puesto de la general femenina. La corredora de Concordia cruzó la meta con un tiempo de 30 minutos y 19 segundos, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio en la prueba organizada por el 75° aniversario del CPCEER.

El segundo lugar fue para Noelia Morilla, quien completó el recorrido en 31 minutos y 52 segundos. La tercera posición quedó en manos de Jaquelin Mendieta, con un registro de 35 minutos y 46 segundos.

Al igual que ocurrió en la clasificación masculina, el podio femenino tuvo presencia exclusivamente concordiense, con tres representantes de la ciudad entre las primeras posiciones.

La clasificación de las diez mejores continuó con Daiana Satto, cuarta con 36 minutos y 5 segundos; Evelyn Díaz, quinta con 37 minutos y 16 segundos; Patricia Kemerer, sexta con 39 minutos y 2 segundos; y Paula Pessolani, séptima con 40 minutos y 26 segundos.

Florencia Blanch finalizó en el octavo lugar con 42 minutos y 19 segundos, mientras que María de los Ángeles Barga se ubicó novena con 42 minutos y 21 segundos. El décimo puesto fue para Camila Montesino, representante de Concepción del Uruguay, quien registró un tiempo de 42 minutos y 29 segundos.

La actuación de las participantes reflejó la convocatoria de la prueba y el acompañamiento de las corredoras locales, que fueron protagonistas de una nueva cita del calendario atlético de Concordia.

Una jornada deportiva para celebrar los 75 años de la institución

La sede de la Delegación Concordia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos funcionó como epicentro de la actividad. Desde allí se realizó tanto la largada como la llegada de los participantes, en un espacio que concentró el movimiento de atletas, organizadores y acompañantes durante la tarde del sábado.

Una vez concluida la competencia, se desarrolló la ceremonia de premiación para los ganadores de las clasificaciones generales y los representantes que se destacaron en las distintas categorías.

El encuentro permitió reconocer el desempeño de los corredores y poner en valor la participación de quienes se sumaron a la propuesta, tanto en la distancia competitiva de 8 kilómetros como en la alternativa participativa de 4 kilómetros.

La organización destacó además el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales y de los integrantes de la Delegación local del CPCEER, cuyo acompañamiento resultó importante para el desarrollo de la actividad.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB expresaron un agradecimiento especial a la institución por confiar en sus servicios y permitir la realización de un evento abierto a la comunidad, pensado para que personas con distintos niveles de experiencia pudieran disfrutar de una jornada vinculada al deporte.

Resultados: los diez primeros de cada general en el maratón

Damas — 8 kilómetros

Ayelén Saucedo (Concordia): 30’19”.

Noelia Morilla (Concordia): 31’52”.

Jaquelin Mendieta (Concordia): 35’46”.

Daiana Satto (Concordia): 36’05”.

Evelyn Díaz (Concordia): 37’16”.

Patricia Kemerer (Concordia): 39’02”.

Paula Pessolani (Concordia): 40’26”.

Florencia Blanch (Concordia): 42’19”.

María de los Ángeles Barga (Concordia): 42’21”.

Camila Montesino (Concepción del Uruguay): 42’29”.

Caballeros — 8 kilómetros