Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Victoria marchará este lunes para exigir justicia por el femicidio de Fabiana Bruselario, caso por el cual se encuentra imputado su pareja, Christian Díaz.

Bajo las consignas ¡Basta de femicidios! y ¡Ni una menos!, la comunidad de Victoria se movilizará en una manifestación pacífica este lunes a las 9:30 para pedir justicia por Fabiana Bruselario, de 47 años, víctima de femicidio. El punto de encuentro será la Plaza Moreno, desde donde se marchará hacia la Plaza San Martín, supo UNO.

El crimen ocurrió en la localidad de Rincón del Doll (departamento Victoria), donde Fabiana Bruselario , de 47 años, fue víctima de un femicidio. El único sospechoso e imputado en la causa es su pareja sentimental, Christian Díaz, de 33 años , quien fue indagado e imputado formalmente por homicidio agravado por el vínculo. Díaz se encuentra detenido en la Jefatura Departamental de Victoria desde el viernes, y el fiscal Iván Yedro solicitará su traslado a una Unidad Penal bajo prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el jueves a las 22 por la hija de la víctima, quien llevaba diez días sin poder comunicarse con ella. Al consultar a Díaz sobre el paradero de su madre, este afirmó que Fabiana se había ido a otra localidad por una oportunidad laboral, versión que no le resultó creíble a la joven.

A partir de la denuncia, la Fiscalía actuó rápidamente y el fiscal Yedro solicitó una orden de allanamiento en la vivienda del sospechoso. E juez de Garantías Alejandro Calleja otorgó la autorización.

En el lugar se hallaron pertenencias de la víctima que confirmaban su presencia en la finca. Posteriormente, rastrillajes policiales realizados con la colaboración de un can de rastreo permitieron hallar el cuerpo semienterrado de Bruselario en un campo lindero a la casa de Díaz. El cadáver presentaba signos de muerte violenta.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde los peritos forenses realizarán la autopsia para determinar fehacientemente la causa y la fecha exacta del deceso.