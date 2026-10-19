Turismo: Entre Ríos se promociona con el foco en el mercado internacional regional

Por tercer año consecutivo, la provincia de Entre Ríos presentó su oferta de turismo en Paraguay, con participación en el Visit Argentina Asunción y la Fitpar.

El turismo de Entre Ríos se promociona con el foco en el mercado internacional regional.

La provincia de Entre Ríos llevó su propuesta de turismo a la ciudad de Asunción con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado paraguayo, captar nuevos visitantes y generar oportunidades comerciales.

La participación, encabezada por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, se desarrolló en el Visit Argentina Asunción y la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar), como parte de una política sostenida de promoción en mercados internacionales cercanos.

El Turismo entrerriano en Asunción

“Por tercer año consecutivo, la provincia hace promoción en Paraguay para captar un mercado que crece, que tiene buen poder adquisitivo en un sector de esa comunidad y que está a una distancia razonable para llegar en vehículo”, explicó Satto.

El funcionario destacó, además, la afinidad del público paraguayo con productos turísticos entrerrianos como la pesca, el termalismo y el carnaval, que integran los principales atractivos de la oferta provincial.

La presencia en Fitpar permitió tomar contacto con el público y con distintos actores de la actividad turística paraguaya. Según señaló Satto, se advirtió interés y se registraron consultas tanto de visitantes como de empresarios, agencias de viajes, transportistas y otros referentes del sector. Entre Ríos participó en el espacio del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), una modalidad que facilita el acceso a estos mercados y permite optimizar los costos de promoción.

La edición de este año incorporó, por primera vez, el acompañamiento de un municipio entrerriano: Colón, que busca ampliar su llegada al turismo internacional. “Son pasos que se van dando para llegar a un objetivo, que Entre Ríos tiene, que es avanzar hacia los mercados vecinos”, sostuvo Satto.

En esa línea, mencionó las acciones previstas en el sur de Brasil y la presencia recurrente en Uruguay como parte de una política de promoción regional sostenida.

Detalles de la presencia entrerriana

La agenda comenzó con el Visit Argentina Asunción, realizado en la Embajada Argentina en Paraguay, con la participación del embajador Guillermo Nielsen. Allí, la provincia presentó sus propuestas ante periodistas especializados y referentes del turismo paraguayo, además de ofrecer una degustación de vinos entrerrianos. En la apertura de Fitpar, la delegación contó también con el respaldo del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Entre las actividades, Satto participó junto a la provincia de Corrientes en una presentación sobre la Huella Positiva del Turismo, centrada en los impactos ambientales, laborales, económicos y sociales de la actividad.

En ese espacio expuso las políticas estratégicas de Entre Ríos vinculadas con la gobernanza turística y la planificación por microrregiones, un modelo que organiza territorialmente la diversidad de destinos y productos provinciales.

La participación en Paraguay se inscribe en el plan operativo y de promoción del Emturer, orientado a ampliar la llegada de Entre Ríos a los mercados internacionales regionales.

La continuidad de estas acciones busca transformar el interés registrado en nuevos vínculos comerciales y oportunidades para los destinos y prestadores turísticos de la provincia.