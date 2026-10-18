Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

La adolescente de 15 años desaparecida en Paysandú fue hallada gracias a un operativo coordinado entre las fuerzas policiales de Uruguay y Argentina.

Balacera en barrio Pancho Ramírez: un joven recibió dos disparos y hay dos detenidos tras el ataqueLa policía y su trabajo diario.

C.A.R.C, la adolescente uruguaya cuya desaparición había motivado la activación de una Alerta Sofía, fue encontrada con vida y en buenas condiciones en la ciudad bonaerense de Campana, provincia de Buenos Aires, según informaron este domingo las autoridades. Hay un hombre detenido, sospechado de haberla ingresado a la Argentina desde Uruguay.

El hallazgo se produjo en el marco de la cooperación que mantuvieron desde un primer momento las policías de Uruguay y Argentina para dar con su paradero.

“Fue encontrada con vida y en buenas condiciones”, señala el comunicado difundido tras conocerse la noticia, según consignó El País, de Uruguay. Las autoridades agradecieron la colaboración recibida y adelantaron que ampliarán la información sobre el caso.

El caso

C., de 15 años, había sido vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana, en la calle José Pedro Varela, en Paysandú. Su padre, Hernando, había contado que la adolescente estaba en su habitación y que su desaparición se produjo en algún momento entre las 6:30 y las 7:30.

La familia también había señalado que C. había dejado de asistir al liceo debido a burlas por el acné. Su madre, Nadia Caraballo, había expresado preocupación porque, según dijo, la adolescente no solía salir sola.