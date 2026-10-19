Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones

El Indec informó que la balanza comercial total creció un 11,6% interanual alcanzando los US$ 17.095 millones y registró un superávit de US$ 2.976 millones.

19 de octubre 2026 · 19:07hs
Según el Indec

Según el Indec, la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones. 

La balanza comercial finalizó septiembre de 2026 con un superávit de US$2.976 millones, según los datos oficiales del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec.

El resultado refleja un incremento sustancial en el envío de productos argentinos al mercado internacional, marcando una fuerte aceleración de las exportaciones frente a una leve contracción en las compras externas.

LEER MÁS: Según el Indec, la construcción tuvo una leve mejora en agosto

Los números de la balanza comercial

El intercambio comercial argentino —que suma las exportaciones e importaciones de bienes— avanzó un 11,6% interanual, totalizando US$ 17.095 millones durante el noveno mes del año.

Los componentes del saldo comercial registraron las siguientes dinámicas comparadas con el mismo mes de 2025. Las exportaciones fueron por un total de US$10.036 millones y experimentaron un alza del 23,5% interanual, representando el 58,7% del comercio total del mes.

Mientras que las importaciones, de US$7.060 millones, registraron una contracción del 1,8% interanual, concentrando el 41,3% de las operaciones globales de bienes.

Esta ecuación dio como resultado un cierre positivo con un superávit de US$2.976 millones, afianzando el ingreso neto de divisas por la vía del comercio de bienes.

Principales socios comerciales

Durante el período analizado, el intercambio de Argentina con los principales mercados globales mostró los siguientes saldos destacados. China fue el más activo de los socios comerciales de la Argentina con un intercambio con exportaciones por US$986 millones (-23,8%) e importaciones por US$1.817 millones (0,0%), dejando un déficit comercial de US$831 millones.

Brasil ocupó el segundo puesto con exportaciones que alcanzaron los US$1.206 millones (+2,7%) frente a importaciones por US$1.375 millones (-19,2%), arrojando un saldo negativo de US$169 millones.

Estados Unidos ocupó el último lugar del podio: Generó un superávit de US$379 millones para la Argentina, con exportaciones por US$1.011 millones (+38,9%) e importaciones por US$631 millones (+15,6%).

Chile quedó cuarto. El país trasandino consolidó un superávit de US$640 millones, tras registrar exportaciones por US$750 millones (+65,7%) e importaciones por US$111 millones (+49,7%).

Indec balanza comercial septiembre superávit
Noticias relacionadas
Para el Indec, una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre. 

Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

La inflación de septiembre fue del 1,9% en Argentina y acumuló un 23,6% en lo que va del año.

La inflación de septiembre fue del 1,9% en Argentina y acumuló un 23,6% en lo que va del año

El Indec difundirá la inflación de septiembre y las consultoras prevén una suba cercana al 2%.

El Indec difundirá la inflación de septiembre y las consultoras prevén una suba cercana al 2%

Dólar: el oficial subió a 1.540 pesos, el blue llegó a 1.560 pesos y aumentó el riesgo país.

Dólar: el oficial subió a 1.540 pesos, el blue llegó a 1.560 pesos y aumentó el riesgo país

Ver comentarios

Lo último

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

Ultimo Momento
Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

Indec: la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones

Indec: la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones

Policiales
Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Turismo: Entre Ríos se promociona con el foco en el mercado internacional regional

Turismo: Entre Ríos se promociona con el foco en el mercado internacional regional

Dejanos tu comentario