El Indec informó que la balanza comercial total creció un 11,6% interanual alcanzando los US$ 17.095 millones y registró un superávit de US$ 2.976 millones.

Según el Indec, la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones.

La balanza comercial finalizó septiembre de 2026 con un superávit de US$2.976 millones, según los datos oficiales del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec.

El resultado refleja un incremento sustancial en el envío de productos argentinos al mercado internacional, marcando una fuerte aceleración de las exportaciones frente a una leve contracción en las compras externas.

Los números de la balanza comercial

El intercambio comercial argentino —que suma las exportaciones e importaciones de bienes— avanzó un 11,6% interanual, totalizando US$ 17.095 millones durante el noveno mes del año.

Los componentes del saldo comercial registraron las siguientes dinámicas comparadas con el mismo mes de 2025. Las exportaciones fueron por un total de US$10.036 millones y experimentaron un alza del 23,5% interanual, representando el 58,7% del comercio total del mes.

Mientras que las importaciones, de US$7.060 millones, registraron una contracción del 1,8% interanual, concentrando el 41,3% de las operaciones globales de bienes.

Esta ecuación dio como resultado un cierre positivo con un superávit de US$2.976 millones, afianzando el ingreso neto de divisas por la vía del comercio de bienes.

Principales socios comerciales

Durante el período analizado, el intercambio de Argentina con los principales mercados globales mostró los siguientes saldos destacados. China fue el más activo de los socios comerciales de la Argentina con un intercambio con exportaciones por US$986 millones (-23,8%) e importaciones por US$1.817 millones (0,0%), dejando un déficit comercial de US$831 millones.

Brasil ocupó el segundo puesto con exportaciones que alcanzaron los US$1.206 millones (+2,7%) frente a importaciones por US$1.375 millones (-19,2%), arrojando un saldo negativo de US$169 millones.

Estados Unidos ocupó el último lugar del podio: Generó un superávit de US$379 millones para la Argentina, con exportaciones por US$1.011 millones (+38,9%) e importaciones por US$631 millones (+15,6%).

Chile quedó cuarto. El país trasandino consolidó un superávit de US$640 millones, tras registrar exportaciones por US$750 millones (+65,7%) e importaciones por US$111 millones (+49,7%).