Final histórica de la Copa de Oro: Nordeste y Entre Ríos se enfrentarán en El Plumazo.

Nordeste eliminó a Buenos Aires 15-14 y se medirá con Entre Ríos, que venció a Córdoba 7-5. La definición de la Copa de Oro será a las 20:40 en El Plumazo.

En una jornada cargada de emociones, el seleccionado de Nordeste dio la gran sorpresa al eliminar a Buenos Aires, uno de los principales favoritos, por las semifinales del Seven de la República 2025 . Con un ajustado 15-14, los bonaerenses no lograron superar a su rival, quien protagonizó una remontada impresionante.

Por su parte, Entre Ríos, anfitrión del torneo desde 1998, logró asegurar su lugar en la final tras vencer a Córdoba por 7-5 en un partido de gran intensidad. Esta será la tercera final para el seleccionado entrerriano, que ya había estado cerca en 1984, cuando perdió por 16-12 ante Córdoba, y en 2012, cuando Buenos Aires se coronó campeón tras un claro 24-7.

La gran final de la Copa de Oro: Entre Ríos recibe a Nordeste en El Plumazo

Este domingo, Entre Ríos buscará alzar su primer título en casa, enfrentando a un Nordeste que llega con todo el impulso para sorprender en esta final histórica. La gran final de la Copa de Oro se disputará a las 20.40 en El Plumazo, en el estadio de Estudiantes, una de las sedes más emblemáticas del torneo, con ambos equipos buscando consagrarse campeones en una jornada llena de expectativas.

Por otra parte, el seleccionado femenino mayor de la UER venció 7 a 5 a Austral y se quedó con el quinto puesto de la Zona Campeonato. La final en este sector la jugarán Buenos Aires y Tucumán, desde las 20.20 y también en El Plumazo.