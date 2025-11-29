Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

El Seven de la República 2025 arrancó en Paraná con gran nivel de juego y primeras victorias para Entre Ríos, que se perfila como protagonista del torneo.

El Seven de la República 2025 comenzó su actividad este sábado en Paraná, Entre Ríos , con una primera jornada que ofreció un ambiente vibrante y un nivel de competencia que volvió a posicionar al certamen entre los eventos más destacados del rugby argentino, y que ya tuvo sus primeros partidos disputados.

Desde temprano, las canchas entrerrianas reunieron a delegaciones de todo el país y dieron marco a un inicio cargado de ritmo y entusiasmo.

Entre Ríos se impone y marca presencia en el Seven de la República 2025

El seleccionado de Entre Ríos, anfitrión de esta edición, tuvo un arranque sobresaliente dentro del Campeonato Masculino. En su debut, logró un triunfo clave por 26-19 frente a Cuyo, en un partido intenso y de alto ritmo que exigió precisión en cada detalle. La mejor versión del conjunto local llegó en su segunda presentación: un categórico 52-0 frente a Misiones, donde mostró solidez defensiva, contundencia ofensiva y una notable madurez colectiva. Con este comienzo, Entre Ríos se posiciona como uno de los equipos más fuertes de la Zona 3 y se perfila como candidato natural a pelear por los puestos de privilegio.

En el resto de la jornada masculina también se registraron actuaciones destacadas. En la Zona 1, Mar del Plata se impuso con claridad 38-7 a Oeste, mientras que Nordeste sorprendió con un valioso 24-5 ante Santa Fe. En la Zona 2, Córdoba dejó una imagen sólida al vencer 29-12 a Santiago del Estero, y Rosario confirmó su buen momento con un contundente 31-0 sobre San Juan. Buenos Aires, fiel a su tradición, debutó con un claro 38-7 ante Uruguay, en tanto Tucumán superó 15-12 a Alto Valle en uno de los encuentros más ajustados del día.

En el Ascenso Masculino, Andina abrió su participación con un convincente 34-0 frente a San Luis, mientras que Chubut dominó a Tierra del Fuego con un 21-0. En la Zona 6, Sur fue muy superior en su presentación frente a Lagos (38-0) y Formosa festejó en un atractivo duelo ante Austral, al que venció por 26-20.

El campeonato femenino también vivió una jornada de gran intensidad. En Mayores, Buenos Aires fue uno de los equipos más dominantes al derrotar 38-0 a Austral. Tucumán venció 27-5 a Alto Valle y Córdoba celebró con un 29-0 frente a Cuyo. Entre Ríos, en tanto, cayó 22-5 ante Nordeste en su debut, aunque mantiene margen para crecer en la continuidad del torneo.

En la categoría Desarrollo, Misiones fue una de las grandes protagonistas del día tras derrotar 45-0 a Andina, mientras que Salta se impuso 31-0 a Formosa. Santa Fe celebró un apretado triunfo por 12-7 ante Rosario, y Sur abrió la jornada con un 25-0 sobre Santiago del Estero.

En Juveniles, la jornada dejó marcadores amplios y rendimientos destacados. Buenos Aires derrotó 48-0 a Nordeste y Córdoba se impuso 40-0 a Formosa. Alto Valle dio la sorpresa del día venciendo 21-15 a Tucumán. Entre Ríos no pudo en sus primeras presentaciones: cayó 55-5 ante Cuyo y luego 19-14 frente a Austral en un partido parejo.

Con un inicio cargado de emociones, excelentes producciones colectivas y un rendimiento sobresaliente de Entre Ríos en el segmento masculino, el Seven de la República promete un fin de semana vibrante. La actividad de este sábado sigue en marcha con más partidos por disputarse, y las definiciones llegarán el domingo, cuando los clasificados de cada zona comiencen a afrontar los encuentros decisivos que coronarán a los nuevos campeones del rugby seven argentino.