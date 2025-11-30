Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría.

Pasan los años y la sana costumbre de Eugenio Olivera se repite. El delantero entrerriano coronó un nuevo éxito en su carrera deportiva. A sus 25 años celebró su cuarto ascenso al consagrarse campeón del Torneo de la Primera B Metropolitana con Ferrocarril Midland.

El Funebrero conquistó los dos certámenes de la temporada 2025 de la tercera categoría del fútbol argentino. Esto le permitió al conjunto de la localidad bonaerense de Libertad ingresar, por primera vez en su historia, en la Primera B Nacional, categoría donde podría cruzarse con Patronato en el próximo año.

Luego de la celebración y vuelta olímpica Eugenio recogió sus bolsos para emprender el camino a casa. Desde hace siete días Olivera disfruta del calor del hogar, de la energía que transmite su círculo íntimo. “Una vez al año vengo para Concordia para reencontrarme con mi gente y mi familia. Necesito mucho de estos afectos y más después de un año intenso. Por suerte en esta ocasión nuestro año terminó antes porque nos consagramos bicampeones. Sino todavía estaríamos en competencia”, remarcó, en diálogo con UNO.

Eugenio era un adolescente cuando decidió perseguir su ilusión de edificar una carrera como futbolista. Cuando tenía 15 años dejó Concordia para sumarse al semillero de Independiente. Tras quedar libre en el Rojo de Avellaneda se incorporó a Juventud Unida de Gualeguaychú esperando una nueva oportunidad en el ámbito Metropolitano.

Atlanta le abrió esa puerta a Olivera. Su bautismo con la camiseta del Bohemio fue con gol. La falta de continuidad en el elenco del barrio porteño de Villa Crespo lo llevó a buscar nuevo desafíos. A partir de ahí inició un camino lleno de celebraciones.

En 2022 el concordiense protagonizó el histórico ascenso de Sacachispas a la Primera Nacional. Al año siguiente emigró a Uruguay para coronarse campeón en la segunda división del fútbol charrúa con Miramar Misiones. En 2024 formó parte del plantel de Colegiales que, a fin de ese año, trepó a la máxima división del fútbol de ascenso de nuestro país.

“Llevo cuatro ascenso en mi carrera, pero podría sumar uno más”, indicó. “Cuando me sumé a Atlanta el equipo estaba en la B Metropolitana. Inmediatamente sube al Nacional. Si bien no jugué, la energía estuvo presente”, detalló, entre risas.

Luego Eugenio ubicó el foco en el proceso que finalizó semanas atrás con el bicampeonato y ascenso del Funebrero de Libertad. “La verdad que es muy lindo el momento que estoy viviendo. A principio de año tenía la posibilidad de sumarme a otro club o de quedarme a pelear en Atlanta. En Midland armamos un lindo plantel, muy competitivo, donde el que entraba mostraba el mismo nivel que el que dejaba su lugar. La verdad que no fue solo una figura, un jugador que marcó claras diferencias, sino que fue todo el equipo. No se destacaron únicamente los 11 que ingresaban al campo de juego o los 20 contando a quienes iban desde el banco. Aquellos que quedaban afuera aportaron muchísimo”, valoró.

Las exigencias del entrenador Joaquín Iturrería, motivo a los players a brindarse el cien por ciento con la causa para tener protagonismo en el proceso deportivo de Midland. “Me ha tocado formar parte del equipo titular, después fui suplente por decisiones tácticas o por un mejor rendimiento de un compañero. El mensaje que emitió el entrenador era muy claro: teníamos que dejar el cien por ciento. Nadie podría relajar para formar parte del 11 o formar parte del banco de suplentes”, señaló Oli, quien antes de firmar con el Funebrero tenía en claro la misión que iba asumir.

“El año pasado Midland había sido protagonistas, pero quedó eliminados en semis del reducido en definición por penales. Este año los directivos querían seguir peleando arriba apuntando a ascender a la Primera Nacional. En este proceso todos tiramos para el mismo lado. Había mucha competencia interna. Tranquilamente cualquiera podía ser titular en cualquier equipo. Cuando ganamos el Apertura observamos que estábamos muy cerca del ascenso. Después conquistamos el Clausura. Son muy pocos los equipos que ganan los dos torneos de una misma temporada”, señaló, inflando el pecho.

Olivera afirma que, este objetivo alcanzado, se produjo en un momento de madurez en su carrera deportiva. “Fui evolucionando desde lo futbolístico y desde lo mental. Me ha tocado jugar y otras en la que estuve aportando desde otro lado. En cualquier lugar siempre este respaldando al grupo. Aparte no es sencillo salir campeón. En una charla que tuvimos con el plantel algunos compañeros nos recordaron que este era su primer título en su carrera. Pasaron varios años para vivir esta experiencia. En cambio yo me encuentro con este escenario casi todos los año. Ahora lo vivo con mayor tranquilidad. Y esto es porque, durante cada fin de semana, mostramos una superioridad muy grande en relación al resto”, explicó.

El as en la manga que tuvo el Funebrero fue el césped sintético de su estadio. “Es difícil jugar ahí. Me costó adaptarme a dos toques. Más allá de eso nos beneficio jugar en estas condiciones. El resto miraba de reojo el campo de juego. Nosotros sacamos provecho de esto”, se sinceró Eugenio, el delantero entrerriano que se acostumbró a cerrar cada temporada con un salto de categoría.