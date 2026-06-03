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Uno de los semifinalistas de Roland Garrós es hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata

El checo Jakub Mensik tiene simpatía por Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que su novia es fanática del Lobo.

3 de junio 2026 · 16:05hs
Mensik

Mensik, el tenista hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El tenista checo Jakub Mensik, que actualmente se encuentra en las semifinales de Roland Garros y quiere dar el gran golpe en el Grand Slam sobre polvo de ladrillo, cuenta con la peculiaridad de que simpatiza por Gimnasia y Esgrima La Plata.

Luego de uno de sus triunfos en el segundo Grand Slam del año durante la edición 2025, Mensik fue consultado durante una entrevista televisiva acerca de si prefería a Estudiantes o a Gimnasia, los dos equipos más poderosos de La Plata. Pese a reconocer no saber "realmente qué opino de esos equipos", confesó que tiene preferencia por el Lobo.

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Esto se debe a que su pareja es la argentina Josefina Carino Usabarrena, hincha fanática de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El año pasado, la joven platense explicó cómo fue que se conocieron: “Yo llego a Valencia y empiezo a trabajar en un restaurante italiano. Y esa noche era mi último día trabajando de camarera. Llego y me dicen que tenía una mesa VIP de tenistas. Ya habían venido días anteriores otros equipos por la Copa Davis. Y ese día era el equipo de República Checa. Había varios jugadores, estaba todo el equipo, y Jakub también. Y nos conocimos ahí. Fue una interacción al principio muy de camarera y cliente, pero hubo algo… no sé, en el aire, que nos conectó. La historia siguió… y ahora ya llevamos más de un año y medio juntos”.

La carrera de Jakub Mensik

Mensik saltó a la fama a inicios del 2025, cuando dio la sorpresa al quedarse con el título en el Masters 1000 de Miami con solo 19 años al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.

En la actual edición de Roland Garros, Mensik le ganó en la segunda ronda al argentino Mariano Navone en un maratónico encuentro donde estuvo varios minutos tirado en el piso debido al extremo cansancio.

Luego levantó muchísimo el nivel para eliminar al australiano Alex de Miñaur, al ruso Andrey Rublev y al brasilero Joao Fonseca. Su oponente en las semifinales será el alemán Alexander Zverev.

Gimnasia y Esgrima La Plata Roland Garros Jakub Mensik Tenis
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