Flamengo conquistó Lima y ganó la Copa Libertadores 2025.

Flamengo venció 1-0 a Palmeiras en Lima y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 gracias a un cabezazo de Danilo en una final intensa y dramática.

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima , en una final marcada por la tensión, la fricción y un cierre dramático que dejó sin aliento a todo el estadio.

El partido comenzó con el Mengão tomando la iniciativa y avisando de inmediato: a los cinco minutos, Giorgian De Arrascaeta casi convierte un gol olímpico con un córner cerrado que rozó el segundo palo. Flamengo, más activo en ataque, volvió a acercarse a los 15' con una gran jugada individual de Samu Lino, quien enganchó hacia adentro y sacó un remate cruzado que pasó muy cerca.

Palmeiras, incómodo y sin volumen ofensivo, recién tuvo una aproximación clara sobre el final de la primera parte. Antes de ello, la jugada más peligrosa había sido nuevamente para Flamengo: un pase filtrado de Jorge Carrascal dejó solo a Bruno Henrique, que tocó al medio para De Arrascaeta, pero Piquerez apareció justo a tiempo y evitó sobre la línea un gol que parecía inevitable. Con pocas emociones y mucha cautela táctica, el primer tiempo terminó 0-0, dejando la sensación de que hacía falta una chispa para romper la paridad.

El complemento mostró otra cara de Palmeiras. El equipo de Abel Ferreira salió decidido, presionó alto y generó varias situaciones en los primeros minutos, incluido un intento del Flaco López que fue bloqueado a tiempo por la defensa Rojinegra. Pero cuando mejor estaba el Verdao, Flamengo encontró el gol que cambiaría el destino de la final. A los 21 minutos del segundo tiempo, De Arrascaeta ejecutó un tiro de esquina perfecto y Danilo apareció en las alturas para meter un frentazo imponente que pegó en el palo y entró, desatando el festejo del Mengão.

A partir de allí, el partido entró en una dinámica de nervios y cambios constantes. Palmeiras realizó múltiples modificaciones para buscar el empate: ingresaron Felipe Anderson, Facundo Torres, Ramon Sosa y Agustín Giay. Flamengo respondió reforzando el mediocampo y la delantera con Everton Cebolinha, Luiz Araújo y Juninho. El cierre fue dramático. A los 43' del segundo tiempo, Vitor Roque tuvo en sus pies la pelota del empate: capturó un rebote en el área chica, completamente solo, pero definió desviado de manera increíble. Fue la última oportunidad clara del Verdao, que no logró romper la defensa Rojinegra.

Con el pitazo final, Flamengo selló el 1-0 y volvió a levantar la Copa Libertadores, reafirmando su poderío continental y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Palmeiras, en cambio, reaccionó tarde y terminó lamentando tanto sus errores como las ocasiones desperdiciadas. En una noche intensa en Lima, el Mengão volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol sudamericano.