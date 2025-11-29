En el partido de ida ante Banfield por la final del Torneo de AFA, Jazmín Bertti había convertido el gol del empate, que luego permitió que River Plate diera vuelta el encuentro y se quedara con la primera final por 2 -1.
Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14
La uruguayense Jazmín Bertti ingresó en el complemento y marcó el gol que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14 en la final ante Banfield.
Este sábado, en el River Camp, se disputó la segunda final. Jazmín comenzó en el banco de suplentes, a la espera de su oportunidad, sin imaginar que en esa lluviosa tarde porteña viviría un momento inolvidable. Con el partido 0 -0, Banfield presionando alto y los nervios palpables entre todas las presentes en un predio repleto, la entrenadora Viviana Vázquez decidió, a los 12 minutos del complemento, mandar a la cancha a la jugadora que vestía la camiseta número 18.
La uruguayense Jazmín Bertti, autora del gol que definió el título para River Plate
El gol no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, tras un pelotazo largo de Victoria Labrecciosa, Jazmín corrió, ganó en velocidad ante una de las centrales y, frente a la salida de la arquera, definió suave para que la pelota cruzara la línea y desatara la alegría. Un nuevo gol de la uruguayense, pero esta vez, uno que valió un campeonato: River Plate se consagró tricampeón.
Para Jazmín, este será un nuevo impulso que confirma que el camino elegido es el correcto. Con esfuerzo y sacrificio, seguirá superando etapas para llegar a lo más alto.
Ganó River Plate. Es tricampeón en la categoría Sub 14. Y esta vez, una uruguayense fue protagonista.