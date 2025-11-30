El entrerriano Lisandro Martínez regresó al Manchester United tras su lesión.

El defensor argentino Lisandro Martínez regresó al Manchester United tras casi 10 meses de recuperación , participando en la victoria 2-1 ante Crystal Palace como visitante. El entrerriano, de Gualeguay, ingresó al minuto 82 en lugar de Luke Shaw y fue recibido con una ovación por los hinchas del United en Old Trafford, marcando su esperado regreso.

La última vez que Martínez estuvo en el campo de juego fue en febrero de este año, cuando sufrió una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda durante un encuentro contra el mismo rival, Crystal Palace. Aquel partido terminó en derrota 2-0 para el Manchester United, y el defensor argentino se lesionó al promediar los 30 minutos del segundo tiempo. Después de la operación y un largo proceso de recuperación, Lisandro volvió al fútbol de manera oficial, con la alegría de haber superado un desafío físico de gran magnitud.

El regreso triunfal de Lisandro Martínez: 10 meses de espera y una victoria para el Manchester United

En cuanto a su preparación, Martínez ya había retomado los entrenamientos con la Selección Argentina bajo la supervisión de Lionel Scaloni, en Albacete, España, antes del amistoso frente a Angola en el que la Albiceleste triunfó 2-0 en Luanda. El defensor, habitual convocado en el ciclo de Scaloni, se prepara para la clasificación y los futuros desafíos de la Selección, con la mirada puesta en el Mundial de Fútbol 2026.

En cuanto al desarrollo del partido, Manchester United tuvo que remontar un marcador en contra para quedarse con los tres puntos ante un Crystal Palace que, a pesar de ser un equipo duro, venía de levantar la FA Cup tras vencer al Manchester City y la Community Shield frente al Liverpool. Los "Eagles" se adelantaron en el marcador con un gol de Jean-Philippe Mateta a los 36 minutos de la primera mitad. Sin embargo, los goles de Oliver Zirkzee y Mason Mount le dieron la vuelta al encuentro y los tres puntos al equipo de Ruben Amorim, quien sigue consolidando su proyecto en el conjunto inglés.