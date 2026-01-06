Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España.

Estudiantes vuelve a entrenar el martes 20, tras un 2025 histórico, y afrontará una gira por España como parte central de su preparación para 2026.

El Plantel Superior de rugby de Estudiantes de Paraná comenzará una nueva etapa de preparación de cara a la temporada 2026, luego de un 2025 histórico que dejó al Albinegro entre los protagonistas de las principales competencias del país.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el martes 20, con un objetivo inmediato ya marcado en el calendario: una gira por España, que comenzará el domingo 1 de febrero, y que será parte clave del proceso de preparación del equipo.

Con nuevos desafíos, Estudiantes pone primera rumbo a 2026

"Volvemos a entrenar el martes 20, porque el domingo 1 de febrero nos vamos de gira a España para continuar con la preparación", expresó Pedro Fontanetto, head coach del conjunto paranaense, en diálogo con UNO.

La temporada pasada dejó sensaciones positivas para Estudiantes. En el Torneo del Interior A, el equipo alcanzó las semifinales y cayó ante Marista RC por 33-24, cerrando la mejor campaña de su historia en el certamen. En tanto, por el Torneo Regional del Litoral, el Albinegro también llegó a semifinales, donde fue eliminado tras perder 26-18 frente a Duendes RC.

Con esa base, el inicio de los trabajos apunta a sostener el crecimiento mostrado, fortalecer el funcionamiento colectivo y continuar el proceso competitivo que llevó al club a posicionarse entre los equipos más destacados del rugby regional y nacional.

La gira internacional aparece como una oportunidad valiosa para sumar rodaje, afianzar conceptos y seguir construyendo de cara a un 2026 que encuentra a Estudiantes con expectativas altas y el desafío de ratificar todo lo conseguido.