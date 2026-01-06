Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes vuelve a entrenar el martes 20, tras un 2025 histórico, y afrontará una gira por España como parte central de su preparación para 2026.

6 de enero 2026 · 10:00hs
Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España.

Foto: Gentileza/Jano Colcerniani

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España.

El Plantel Superior de rugby de Estudiantes de Paraná comenzará una nueva etapa de preparación de cara a la temporada 2026, luego de un 2025 histórico que dejó al Albinegro entre los protagonistas de las principales competencias del país.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el martes 20, con un objetivo inmediato ya marcado en el calendario: una gira por España, que comenzará el domingo 1 de febrero, y que será parte clave del proceso de preparación del equipo.

La sanción de la AFA finalmente quedó sin efecto.

La AFA levantó las sanciones a los jugadores de Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing–Estudiantes.

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

LEER MÁS: Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

Con nuevos desafíos, Estudiantes pone primera rumbo a 2026

Embed

"Volvemos a entrenar el martes 20, porque el domingo 1 de febrero nos vamos de gira a España para continuar con la preparación", expresó Pedro Fontanetto, head coach del conjunto paranaense, en diálogo con UNO.

La temporada pasada dejó sensaciones positivas para Estudiantes. En el Torneo del Interior A, el equipo alcanzó las semifinales y cayó ante Marista RC por 33-24, cerrando la mejor campaña de su historia en el certamen. En tanto, por el Torneo Regional del Litoral, el Albinegro también llegó a semifinales, donde fue eliminado tras perder 26-18 frente a Duendes RC.

Con esa base, el inicio de los trabajos apunta a sostener el crecimiento mostrado, fortalecer el funcionamiento colectivo y continuar el proceso competitivo que llevó al club a posicionarse entre los equipos más destacados del rugby regional y nacional.

La gira internacional aparece como una oportunidad valiosa para sumar rodaje, afianzar conceptos y seguir construyendo de cara a un 2026 que encuentra a Estudiantes con expectativas altas y el desafío de ratificar todo lo conseguido.

Estudiantes España Rugby
Noticias relacionadas
Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento.

Emilio Fouces: Estudiantes, ejemplo de pasión y crecimiento

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia en la coronación de la Copa Argentina.

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago.

Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

federico bravo: estoy muy ilusionado en tener una gran temporada

Federico Bravo: "Estoy muy ilusionado en tener una gran temporada"

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno modificó el régimen de licitaciones y excluye a empresas sancionadas por conductas fraudulentas

El Gobierno modificó el régimen de licitaciones y excluye a empresas sancionadas por conductas fraudulentas

El Gobierno redujo el personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

El Gobierno redujo el personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Ultimo Momento
El Gobierno modificó el régimen de licitaciones y excluye a empresas sancionadas por conductas fraudulentas

El Gobierno modificó el régimen de licitaciones y excluye a empresas sancionadas por conductas fraudulentas

El Gobierno redujo el personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

El Gobierno redujo el personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

Policiales
Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Ovación
Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

La provincia
El límite lo ponés vos: la santaelenense que recorrió Japón, vive en Virginia y planea su futuro en Asia

"El límite lo ponés vos": la santaelenense que recorrió Japón, vive en Virginia y planea su futuro en Asia

Entre los venezolanos que viven en Paraná reina la cautela y la esperanza

Entre los venezolanos que viven en Paraná reina la cautela y la esperanza

Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Puente Victoria - Rosario: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

Puente Victoria - Rosario: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

Dejanos tu comentario