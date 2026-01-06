Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago.

Los Espinillos anunció que en 2026 no se realizará el Seven del Lago. Tras una evaluación interna, el club busca preservar su calidad y volver en 2027.

El Club Los Espinillos informó oficialmente que en 2026 no se llevará a cabo el Seven del Lago , uno de los eventos más emblemáticos del rugby regional. La noticia fue comunicada a través de un mensaje publicado en las redes sociales de la institución concordiense.

En el comunicado, desde el club explicaron que "luego de una evaluación interna, entendimos que en esta oportunidad no estaban dadas las condiciones necesarias para llevar adelante el evento con el nivel organizativo y la calidad que siempre han sido su sello distintivo" . En ese marco, señalaron que la decisión apunta a preservar la identidad y el prestigio que el torneo ha construido a lo largo de los años.

Los Espinillos hará una pausa y proyecta el regreso del Seven del Lago en 2027

Asimismo, aclararon que la suspensión no significa un cierre definitivo, sino una pausa estratégica. "Por este motivo, hemos decidido hacer una pausa, renovar energías y enfocar nuestros esfuerzos en trabajar con la mirada puesta en el 2027, año en el que aspiramos a volver a encontrarnos con un seven a la altura de su historia", expresaron.

El mensaje también incluyó un agradecimiento especial a quienes acompañaron el crecimiento del evento. "Agradecemos profundamente el acompañamiento de jugadores, clubes, sponsors, colaboradores y del público en general, que año tras año han sido parte fundamental de este evento y del crecimiento del club", concluye el comunicado.