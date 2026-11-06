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Barracas Central le ganó a Racing, que cerró un año para el olvido

El Guapo, ya clasificado a octavos, se impuso por 2 a 0 sobre La Academia, que no juega por nada. Barracas Central sueña con jugar la Copa Sudamericana.

6 de noviembre 2026 · 18:08hs
Barracas Central ahora espera por los playoffs.

Barracas Central ahora espera por los playoffs.

Barracas Central se quedó con una importante victoria ante Racing en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, se aseguró el quinto puesto de la Zona B del Torneo Clausura, clasificado a los playoffs, y sueña con la clasificación a la Copa Sudamericana.

El Guapo se impuso por 2-0 con goles de Nicolás Orsini y Norberto Briasco ante la Academia, que ya no jugaba por nada y culminó un pésimo año futbolístico.

Racing cierra un año para el olvido

La Academia cerró un año para el olvido. El cuadro de Avellaneda inició el segundo semestre con Juan Pablo Vojvoda (reemplazó a Gustavo Costas) como entrenador, pero los malos resultados derivaron en su salida y la llegada de Sebastián Chirola Romero como técnico interino.

Bajo este escenario, el equipo encadenó dolorosos resultados, como la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina ante Boca Juniors y tampoco le pudo ganar al Xeneize por el Torneo Clausura (1-1 en la sexta fecha).

Esto se suma a que quedó afuera de la Copa Sudamericana en fase de grupos y nunca estuvo cerca de emular al conjunto finalista que perdió la definición del Clausura 2025 a manos de Estudiantes de La Plata.

Barracas Central Racing Torneo Apertura Fútbol
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