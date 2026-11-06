La OSER y el Hospital de la Baxada Teresa Ratto firmaron un convenio prestacional con el objetivo de optimizar y facilitar el acceso a la salud de afiliados.

OSER y el Hospital de la Baxada firman un nuevo convenio.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el Hospital de la Baxada Teresa Ratto firmaron un convenio prestacional con el objetivo de optimizar y facilitar el acceso a la salud de los afiliados. El acuerdo busca ofrecer atención más ágil y de calidad.

Tras el acuerdo rubricado por el presidente de OSER, Mariano Gallegos y el director General del hospital, Carlos Ramos, los afiliados de la obra social provincial podrán acceder a todos los servicios de atención: alergia e inmunología, cardiología, cirugía, cirugía vascular y flebología, dermatología, diagnóstico por imágenes, fonoaudiología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, medicina general y clínica, nefrología, neumonología, neurocirugía, urología, entre otros.

Uno de los principales beneficios del acuerdo radica en la asignación de turnos preferenciales para garantizar una respuesta médica más rápida.

Es importante resaltar que el hospital se destaca por su servicio pediátrico, y posee una posta de atención al niño enfermo que funciona desde las 8 a 20. Esta posta está destinada a la evaluación urgente de cuadros agudos como tos, moco, dificultad para respirar, sibilancias o fiebre. Además, brinda atención integral desde recién nacidos hasta la adolescencia.

Cómo solicitar turno

Las consultas con diversos profesionales son con cita previa. Los afiliados interesados en gestionar sus turnos ya pueden hacerlo de manera 100% online a través de la plataforma digital del nosocomio, ingresando al sitio web oficial: https://turnos.hospitaldelabaxada.com.ar/es/user/login