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OSER y el Hospital de la Baxada firman un nuevo convenio

La OSER y el Hospital de la Baxada Teresa Ratto firmaron un convenio prestacional con el objetivo de optimizar y facilitar el acceso a la salud de afiliados.

6 de noviembre 2026 · 17:47hs
OSER y el Hospital de la Baxada firman un nuevo convenio.

OSER y el Hospital de la Baxada firman un nuevo convenio.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el Hospital de la Baxada Teresa Ratto firmaron un convenio prestacional con el objetivo de optimizar y facilitar el acceso a la salud de los afiliados. El acuerdo busca ofrecer atención más ágil y de calidad.

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Detalles del acuerdo entre OSER y el Hospital de la Baxada

Tras el acuerdo rubricado por el presidente de OSER, Mariano Gallegos y el director General del hospital, Carlos Ramos, los afiliados de la obra social provincial podrán acceder a todos los servicios de atención: alergia e inmunología, cardiología, cirugía, cirugía vascular y flebología, dermatología, diagnóstico por imágenes, fonoaudiología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, medicina general y clínica, nefrología, neumonología, neurocirugía, urología, entre otros.

Uno de los principales beneficios del acuerdo radica en la asignación de turnos preferenciales para garantizar una respuesta médica más rápida.

Es importante resaltar que el hospital se destaca por su servicio pediátrico, y posee una posta de atención al niño enfermo que funciona desde las 8 a 20. Esta posta está destinada a la evaluación urgente de cuadros agudos como tos, moco, dificultad para respirar, sibilancias o fiebre. Además, brinda atención integral desde recién nacidos hasta la adolescencia.

Cómo solicitar turno

Las consultas con diversos profesionales son con cita previa. Los afiliados interesados en gestionar sus turnos ya pueden hacerlo de manera 100% online a través de la plataforma digital del nosocomio, ingresando al sitio web oficial: https://turnos.hospitaldelabaxada.com.ar/es/user/login

OSER Hospital de La Baxada convenio
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El dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER a partir del martes 2 de noviembre.

Femer suspendió atención médica en internación a afiliados de OSER

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