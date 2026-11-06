Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Mediante imágenes lectores de UNO relataron que palomas quedan atrapadas en una reja y que nadie de la escuela se preocupa por retirarlas.

Mediante imágenes lectores de UNO relataron que palomas quedan atrapadas en una reja y que nadie de la escuela se preocupa por retirarlas.

Entró al buzón de mensajes una denuncia de maltrato animal que está ocurriendo en la escuela Normal de Paraná. La misma llegó ilustrada con imágenes en las que se puede ver una paloma atrpada entre una ventan cerrada y una reja.

"Dentro de la institución hay una ventana con una reja por la que ingresan palomas, pero una vez que entran quedan atrapadas y no pueden salir. Como consecuencia, varias palomas ya murieron dentro de ese espacio y actualmente incluso hay cadáveres de animales allí", indica la denuncia.

"Lo más preocupante es que las autoridades de la escuela están al tanto de lo que sucede. La ventana puede abrirse para permitir que las palomas salgan, pero tanto directivos como ordenanzas se niegan a hacerlo, por lo que el problema continúa y siguen muriendo animales", explicaron.

"No estamos hablando de un accidente aislado, sino de una situación que se repite y que podría evitarse con medidas muy sencillas", explicó la persona denunciante con la intención de darle visibilidad al tema. "No busco generar conflictos con la institución, sino evitar que sigan muriendo animales por una situación que ya es conocida y que nadie está resolviendo", puntualizó recordando que hay leyes especificas que penan el maltrato y la crueldad hacia animales.