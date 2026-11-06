Indec: repuntó la construcción y cayó nuevamente la industria en septiembre

Los indicadores mostraron resultados dispares, de acuerdo al Indec, mientras la construcción mostró un repunte, la industria volvió a mostrar señales de caída.

El Indec informó que repuntó la construcción y cayó nuevamente la industria en septiembre.

La industria y la construcción registraron resultados dispares en septiembre, mes en el que la primera volvió a caer y la segunda logró repuntar, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el noveno mes del año, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotó un nuevo retroceso, esta vez del 1,8%, y cerró el acumulado del año con una contracción del 2,6%.

Se trata de la séptima caída que anota el sector industrial en lo que va de 2026: la más pronunciada se dio en febrero (-8,8%), mientras que marzo (5%) y junio (2%) fueron los únicos meses con avances.

En cuanto a la medición mes a mes, el IPIM aumentó 0,7% y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,4%.

En cuanto a las divisiones, 10 de las 16 presentaron caídas interanuales.

Alimentos y bebidas: -0,1%.

Productos de tabaco: -6,5%.

Productos textiles: 2%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -5,3%.

Madera, papel, edición e impresión: 6,4%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: -0,8%.

Sustancias y productos químicos: 3,9%.

Productos de caucho y plástico: 1,7%.

Productos minerales no metálicos: 5,1%.

Industrias metálicas básicas: -1,1%.

Productos de metal: -4%.

Maquinaria y equipo: -26,8%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -3,5%.

Otro equipo de transporte: 11%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -4,9%.

Un repunte de la construcción

En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) tuvo un repunte marcado del 5,1%. A su vez, en el período enero-septiembre la variación fue positiva y cerró con un incremento del 1,3%.

El desempeño de este sector fue más positivo que negativo: anotó cinco meses con alzas, y marzo (12,5%) fue el de mayor incremento, mientras que retrocedió en los otros cuatro; entre ellos, se destaca julio (-4,5%).

Medido contra agosto, el sector anotó el mayor aumento en lo que va del año: fue del 7,8%, seguido por mayo (6%).

Respecto a los insumos, siete de los 13 anotaron subas interanuales.

Artículos sanitarios de cerámica: -8,2%.

Asfalto: 0,5%.

Cales: -0,2%.

Cemento portland: 4,6%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 5,2%.

Hormigón elaborado: 12,8%.

Ladrillos huecos: -0,7%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: -15%.

Pinturas para construcción: 22,4%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -7,4%.

Placas de yeso: 1,2%.

Yeso: -7,7%.

Resto: 12,2%.