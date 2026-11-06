La industria y la construcción registraron resultados dispares en septiembre, mes en el que la primera volvió a caer y la segunda logró repuntar, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Indec: repuntó la construcción y cayó nuevamente la industria en septiembre
Los indicadores mostraron resultados dispares, de acuerdo al Indec, mientras la construcción mostró un repunte, la industria volvió a mostrar señales de caída.
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Nueva caída de la industria
En el noveno mes del año, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotó un nuevo retroceso, esta vez del 1,8%, y cerró el acumulado del año con una contracción del 2,6%.
Se trata de la séptima caída que anota el sector industrial en lo que va de 2026: la más pronunciada se dio en febrero (-8,8%), mientras que marzo (5%) y junio (2%) fueron los únicos meses con avances.
En cuanto a la medición mes a mes, el IPIM aumentó 0,7% y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,4%.
En cuanto a las divisiones, 10 de las 16 presentaron caídas interanuales.
Alimentos y bebidas: -0,1%.
Productos de tabaco: -6,5%.
Productos textiles: 2%.
Prendas de vestir, cuero y calzado: -5,3%.
Madera, papel, edición e impresión: 6,4%.
Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: -0,8%.
Sustancias y productos químicos: 3,9%.
Productos de caucho y plástico: 1,7%.
Productos minerales no metálicos: 5,1%.
Industrias metálicas básicas: -1,1%.
Productos de metal: -4%.
Maquinaria y equipo: -26,8%.
Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22%.
Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -3,5%.
Otro equipo de transporte: 11%.
Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -4,9%.
Un repunte de la construcción
En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) tuvo un repunte marcado del 5,1%. A su vez, en el período enero-septiembre la variación fue positiva y cerró con un incremento del 1,3%.
El desempeño de este sector fue más positivo que negativo: anotó cinco meses con alzas, y marzo (12,5%) fue el de mayor incremento, mientras que retrocedió en los otros cuatro; entre ellos, se destaca julio (-4,5%).
Medido contra agosto, el sector anotó el mayor aumento en lo que va del año: fue del 7,8%, seguido por mayo (6%).
Respecto a los insumos, siete de los 13 anotaron subas interanuales.
Artículos sanitarios de cerámica: -8,2%.
Asfalto: 0,5%.
Cales: -0,2%.
Cemento portland: 4,6%.
Hierro redondo y aceros para la construcción: 5,2%.
Hormigón elaborado: 12,8%.
Ladrillos huecos: -0,7%.
Mosaicos graníticos y calcáreos: -15%.
Pinturas para construcción: 22,4%.
Pisos y revestimientos cerámicos: -7,4%.
Placas de yeso: 1,2%.
Yeso: -7,7%.
Resto: 12,2%.