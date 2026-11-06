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Indec: repuntó la construcción y cayó nuevamente la industria en septiembre

Los indicadores mostraron resultados dispares, de acuerdo al Indec, mientras la construcción mostró un repunte, la industria volvió a mostrar señales de caída.

6 de noviembre 2026 · 21:22hs
El Indec informó que repuntó la construcción y cayó nuevamente la industria en septiembre. 

El Indec informó que repuntó la construcción y cayó nuevamente la industria en septiembre. 

La industria y la construcción registraron resultados dispares en septiembre, mes en el que la primera volvió a caer y la segunda logró repuntar, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

LEER MÁS: Consumo: nuevo retroceso en los principales rubros

Nueva caída de la industria

En el noveno mes del año, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotó un nuevo retroceso, esta vez del 1,8%, y cerró el acumulado del año con una contracción del 2,6%.

Se trata de la séptima caída que anota el sector industrial en lo que va de 2026: la más pronunciada se dio en febrero (-8,8%), mientras que marzo (5%) y junio (2%) fueron los únicos meses con avances.

En cuanto a la medición mes a mes, el IPIM aumentó 0,7% y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,4%.

En cuanto a las divisiones, 10 de las 16 presentaron caídas interanuales.

Alimentos y bebidas: -0,1%.

Productos de tabaco: -6,5%.

Productos textiles: 2%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -5,3%.

Madera, papel, edición e impresión: 6,4%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: -0,8%.

Sustancias y productos químicos: 3,9%.

Productos de caucho y plástico: 1,7%.

Productos minerales no metálicos: 5,1%.

Industrias metálicas básicas: -1,1%.

Productos de metal: -4%.

Maquinaria y equipo: -26,8%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -3,5%.

Otro equipo de transporte: 11%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -4,9%.

Un repunte de la construcción

En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) tuvo un repunte marcado del 5,1%. A su vez, en el período enero-septiembre la variación fue positiva y cerró con un incremento del 1,3%.

El desempeño de este sector fue más positivo que negativo: anotó cinco meses con alzas, y marzo (12,5%) fue el de mayor incremento, mientras que retrocedió en los otros cuatro; entre ellos, se destaca julio (-4,5%).

Medido contra agosto, el sector anotó el mayor aumento en lo que va del año: fue del 7,8%, seguido por mayo (6%).

Respecto a los insumos, siete de los 13 anotaron subas interanuales.

Artículos sanitarios de cerámica: -8,2%.

Asfalto: 0,5%.

Cales: -0,2%.

Cemento portland: 4,6%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 5,2%.

Hormigón elaborado: 12,8%.

Ladrillos huecos: -0,7%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: -15%.

Pinturas para construcción: 22,4%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -7,4%.

Placas de yeso: 1,2%.

Yeso: -7,7%.

Resto: 12,2%.

Indec Construcción industria
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