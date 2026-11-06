Rocamora logró un triunfo aplastante y marcha invicto en la Liga Femenina

Como local, el Rojo derrotó 86-21 a Sociedad Española de San Luis. Rocamora es el líder de la Zona A del certamen.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay sumó un nuevo triunfo dentro de la Zona A de la Liga Femenina de Básquetbol. Le ganó 86-21 a Sociedad Española de San Luis. De esta manera, cerró la primera rueda del Torneo Apertura con números perfectos. Fue el quinto éxito consecutivo del equipo que comanda Sabrina Scévola en igual cantidad de presentaciones.

El primer cuarto fue lo más errático de la noche, Tomás de Rocamora falló mucho, aunque quedó arriba en el tanteador 11-7. A partir del segundo la historia fue distinta: el local adelantó sus líneas, presionó más arriba y llevó a su rival a cometer muchos errores al punto tal de casi no poder pasar la mitad de la cancha.

Un Rocamora muy diferente al del arranque se fue al descanso largo ganando 40-12 y siendo totalmente dueño del juego. Hasta allí, Santina Cherot Magri, Florencia Losada y Paula Santini fueron las destacadas. María Eugenia Bertolo lo hizo en la visita.

El segundo tiempo fue controlado por las Rojas. Española, en tanto, prácticamente sólo pudo anotar desde la línea, siendo Camila Borgogno la líder en esa resistencia.

El dueño de casa mejoró en la segunda mitad la puntería desde fuera de los 6.75. Guadalupe Chiappella lideró ese rubro con tres anotaciones, aunque el equipo totalizó 8/40, un número inferior a los porcentajes que venía teniendo desde el perímetro.

En un partido sin equivalencias, Martina Schunk terminó siendo la mejor con un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes más tres asistencias. La siguió Santini con 11 unidades, seis tableros y ocho pases gol. Además, Cherot Magri y Chiappella llegaron a 11 puntos cada una y Manuela González a 10. En la visita, Bertolo quedó en lo más alto con cinco puntos y seis rebotes, mientras que Borgogno aportó ocho y cinco, respectivamente.

¿Cúando vuelve a jugar Rocamora?

Tomás de Rocamora iniciará el domingo 15 la segunda ronda y recibirá a Deportivo Chañares de James Craik.