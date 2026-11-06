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Rogelio Frigerio reconoció a Santiago Rinaldi: "Este premio te lo entrega el pueblo entrerriano"

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en La Vieja Usina de Paraná la entrega de la distinción El Sauce al histórico locutor y periodista Santiago Rinaldi.

6 de noviembre 2026 · 17:24hs
Rogelio Frigerio reconoció la trayectoria de Santiago Rinaldi. 

Rogelio Frigerio reconoció la trayectoria de Santiago Rinaldi. 

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en Paraná, el acto de entrega de la distinción El Sauce al histórico locutor y periodista Santiago Miguel Rinaldi, en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria en la comunicación y la cultura entrerriana.

“Es un premio de todo el pueblo que reconoce tu trayectoria y la defensa de la entrerrianía”, sostuvo el mandatario durante la ceremonia.

LEER MÁS: Frigerio entregará la distinción El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi

Expresiones de Rogelio Frigerio

Durante el homenaje, Frigerio dirigió unas palabras al locutor y resaltó el significado institucional y popular del galardón. “Para mí es un honor, por el lugar que ocupo circunstancialmente, tener la oportunidad de entregarte este premio”, expresó el mandatario.

Asimismo, remarcó la representatividad del reconocimiento agregando que a “este premio te lo entrega el pueblo entrerriano a través mío, pero es un premio de todo el pueblo, que premia una trayectoria y la defensa de la entrerrianía”.

El gobernador enfatizó también el papel central de la familia en la carrera del homenajeado, invitando al escenario a su esposa Patricia. “Este es un premio que seguramente es compartido”, afirmó Frigerio, al recordar que los inicios de Rinaldi sobre los escenarios se remontan a más de 50 años.

La ceremonia fue organizada de manera conjunta por las Secretarías de Comunicación y Prensa y de Cultura de Entre Ríos, y el mandatario valoró el trabajo de ambas áreas al decir que "se han puesto al hombro este homenaje". También mencionó a Roberto Romani al recordar el primer reconocimiento que se otorgó con el premio El Sauce.

Qué dijo el homenajeado

Santiago Miguel Rinaldi ubicó este homenaje “en el lugar más preponderante de 53 años que tengo de escenarios”, destacando que el pasado 30 de enero cumplió 50 años de labor radial. “He recibido reconocimientos nacionales y locales, pero es la primera vez que el gobierno de Entre Ríos y un gobernador personalmente manifiesta lo que acaba de manifestar el gobernador Frigerio. Es enorme que lo haga el gobierno de tu provincia. Me enaltece y enorgullece enormemente”, sostuvo.

Al rememorar su trayectoria recorriendo los pueblos entrerrianos al frente de Caminata Sabatina, Rinaldi recordó que a fines de los años 80 decidió llevar la radio hacia las comunidades, en una época donde “había mucho pudor y excesivo respeto por parte del público para enfrentarse a un micrófono”.

Y concluyó: “De por vida estaré agradecido en primer lugar al gobernador, a todo el equipo de Cultura y Comunicación, y a una legión incalculable de público que me ha enviado su afecto; muchísimas gracias para todos”.

Acerca del reconocimiento

Rinaldi es reconocido por conducir desde 1981 el clásico programa radial Caminata Sabatina y por su participación en hitos culturales como el Festival de Cosquín o la visita de Juan Pablo II a Paraná.

La distinción El Sauce fue creada en 2024 para homenajear a quienes difunden la identidad provincial, tomando su nombre del caballo que montó el general Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros.

Rogelio Frigerio trayectoria Santiago Rinaldi
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